Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden die australischen Inflationsdaten für Januar veröffentlicht und die Gesamtrate verharrt unverändert bei 2,5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hingegen habe die Kernrate nur leicht zugelegt und die Tendenzen in den letzten Monaten würden weiterhin ein positives Bild zeigen. Dementsprechend werde die australische Notenbank (RBA) ihren Zinssenkungspfad in diesem Jahr wohl unbeirrt fortsetzen. EUR/AUD liege bei 1,6620 und vollziehe seit letztem Sommer eine Seitwärtsbewegung. Aus charttechnischer Sicht sollten die Niveaus 1,6000 und 1,6800 im Auge behalten werden. ...

