Oberaudorf (ots) -Vom 18. bis 20. März 2025 findet jeweils von 20 bis 21 Uhr der NeuroBreathX Workshop statt - ein dreitägiges Online-Event, das Coaches auf eine transformative Reise zu ihrer authentischen Positionierung mitnimmt.Die Methode basiert auf einer einzigartigen Kombination aus Atemtechniken und neurobiologischer Stimulation, die das Unterbewusstsein aktivieren und zu wertvollen Erkenntnissen führen.Ein neuer Ansatz zur PositionierungWährend klassische Positionierungsstrategien meist auf Zielgruppen- und Nischenanalysen und rationalen Denkprozessen basieren, geht die NeuroBreathX Methode einen völlig neuen Weg. Sie setzt darauf, emotional und intuitiv zu arbeiten, und nutzt dabei Erkenntnisse aus der Neurobiologie.Ziel ist es, seine authentische Berufung zu entdecken, die auf einem spezifischen Thema basiert, und nicht von äußeren Erwartungen oder gesellschaftlichen Normen geprägt ist."Viele Coaches fühlen sich in ihrer Positionierung unsicher, weil sie mit ihren Methoden "allen" helfen können und Angst haben sich spezifisch auf ein Kernthema festzulegen. Die NeuroBreathX Methode hilft, zuerst eigene Beschränkungen abzubauen, um im zweiten Schritt sich selbst zuzuwenden und Klarheit darüber zu gewinnen, für welches Thema man wirklich steht.", erklärt Nadine Härtinger, die Veranstalterin des Workshops.Das Event: Drei transformative Tage zur authentischen PositionierungDer NeuroBreathX Workshop (https://wachstumspartner.com/positionierung-fuer-coaches) ist ein dreitägiges Online-Event, das Coaches auf eine tiefgreifende Reise zur authentischen Positionierung mitnimmt. An drei Abenden werden gezielt Mindset-Shift, emotionale Klarheit und strategische Umsetzung kombiniert, um eine magnetische Anziehungskraft zu entwickeln und langfristigen Business-Erfolg zu sichern.Tag 1: Der GrundsteinAm ersten Tag wird der entscheidende Mindset-Shift vom Coach zum Unternehmer behandelt. Dabei wird klar, warum dieser Wandel gerade 2025 so wichtig ist, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Die Teilnehmer entdecken die USP-Formel, mit der sie einen einzigartigen Kundensog erzeugen können - ganz ohne manipulative Verkaufstechniken. Dabei liegt der Fokus auf einer zukunftssicheren Positionierung, die unabhängig von kurzlebigen Trends funktioniert.Tag 2: Die NeuroBreathX JourneyDer zweite Tag bringt die Teilnehmer auf eine exklusive Breathwork Journey, die erstmals öffentlich zugänglich gemacht wird. Durch spezielle Atemtechniken und neurobiologische Impulse erhalten die Teilnehmer Zugang zu ihrem wahren Inner Calling - jenem inneren Antrieb, der ihnen die Klarheit für eine authentische Positionierung gibt. Es entsteht eine tiefe emotionale Verbindung zur eigenen Mission, was zu einer unverwechselbaren Ausstrahlung führt.Tag 3: Der Weg zum ErfolgAm dritten Tag geht es um die Transformation der Erkenntnisse in eine magnetische Positionierung. Mithilfe von drei Game-Changer Fragen wird der Markt-Impact maximiert. Teilnehmer erfahren, wie sie ihren Purpose gezielt in Business-Erfolg umwandeln können, ohne sich zu verbiegen oder unnatürlich zu verkaufen. Der Weg vom inneren Antrieb zur erfolgreichen Unternehmer-Persönlichkeit wird praxisnah und motivierend dargestellt.Der NeuroBreathX Workshop verbindet emotionale Klarheit mit strategischem Unternehmertum und bietet eine einmalige Live-Erfahrung, die weit über klassische Positionierungsstrategien hinausgeht.Coaches, die bereit sind, ihre wahre Identität zu entdecken und ihre Anziehungskraft zu maximieren, sollten dieses Event nicht verpassen.Ein exklusives Live-ErlebnisDas Event wird live und interaktiv via Zoom durchgeführt, was den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, direkt Fragen zu stellen und persönliche Erfahrungen zu teilen. Aufzeichnungen sind nicht vorgesehen, was dem Workshop eine exklusive und besondere Atmosphäre verleiht. Die begrenzte Teilnehmerzahl sorgt dafür, dass eine intensive und persönliche Betreuung gewährleistet wird.Wer sollte teilnehmen?Der Workshop richtet sich an Coaches, die trotz fundiertem Wissen und hohem Engagement Schwierigkeiten haben, ihre Zielgruppe zu erreichen und zu überzeugen. Besonders angesprochen sind jene, die:- sich in ihrer Positionierung unsicher fühlen und ständig an ihrer Botschaft zweifeln,- Authentizität in ihrer Kommunikation vermissen und das Gefühl haben, nie wirklich sie selbst zu sein,- emotionale Blockaden oder negative Glaubenssätze haben, die ihre Sichtbarkeit und Anziehungskraft beeinträchtigen,- manipulative Marketingstrategien ablehnen und stattdessen auf natürliche Anziehungskraft setzen wollen.- sich bisher nicht auf die Lösung eines konkreten Problems konzentriert haben, sondern Coaching als Methode anbietenWer steckt hinter dem NeuroBreathX Workshop?Hinter dem NeuroBreathX Workshop steht Nadine Härtinger, eine vielseitige Expertin mit einem beeindruckenden Werdegang in den Bereichen Profisport, Coaching und Organisationsentwicklung.Ihre Karriere begann im Leistungssport, wo sie nicht nur selbst als Athletin, sondern auch als Profisport-Trainerin tätig war. Sie wurde mehrfache deutsche Meisterin und Team-Weltmeisterin und kennt die Herausforderungen von Höchstleistungen aus erster Hand. In dieser Zeit entwickelte sie ein tiefes Verständnis für Zielsetzung, Durchhaltevermögen und Teamarbeit-Fähigkeiten, die im Profisport unerlässlich sind.Aus den Techniken, mit denen Top-Athleten und Führungskräfte maximale Klarheit gewinnen, ohne bewusst nachzudenken, hat sie die NeuroBreathX Methode weiterentwickelt. Diese kombiniert Atemtechniken, binaurale Gehirnstimulation und hypnotische Coaching-Impulse, um tiefliegende Blockaden zu lösen und eine authentische Positionierung zu ermöglichen.Nadine Härtinger begleitet Unternehmen bei ihrer Weiterentwicklung durch moderne Arbeitsmethoden. Sie implementiert New Work-Konzepte, die Führungskräfte befähigen, echte Wirkung zu erzielen und Mitarbeiter langfristig zu stärken.Ihr Ansatz kombiniert die Erfahrungen aus dem Profisport mit modernen Coaching-Methoden, um sowohl Einzelpersonen als auch Teams zu Höchstleistungen zu führen.Ihr Engagement für emotionale Klarheit und authentische Anziehungskraft spiegelt sich im NeuroBreathX Workshop wider, der Coaches dabei unterstützt, ihre wahre Identität zu entdecken und erfolgreich zu leben.Anmeldung und TeilnahmebedingungenDie Teilnahme am NeuroBreathX Workshop ist kostenfrei, jedoch sind die Plätze begrenzt, um eine persönliche Betreuung zu gewährleisten. Da es keine Aufzeichnung gibt, wird eine Live-Teilnahme an allen drei Abenden empfohlen, um die volle Wirkung der Methode zu erleben.Fazit: Authentizität als Schlüssel zum ErfolgDer NeuroBreathX Workshop zeigt einen revolutionären Weg zur Coach-Positionierung auf. Der NeuroBreathX Workshop zeigt einen revolutionären Weg zur Coach-Positionierung auf. Anstelle kognitiver Zielgruppen- und Nischenanalysen führt die Methode zur wahren Identität des Coaches. Sie offenbart das spezifische Problem, das der Coach löst. Dies schafft eine tiefe Resonanz, die die richtigen Kunden magisch anzieht.

Anmeldungen werden auf www.wachstumspartner.com/positionierung-fuer-coaches entgegengenommen.