Der Finanzdatenkonzern übertrifft Erwartungen mit beeindruckendem Umsatzplus und starker Margenverbesserung bei positiver Prognose für das kommende Geschäftsjahr.

Die London Stock Exchange Group (LSE) meldet für das Geschäftsjahr 2024 beeindruckende Finanzergebnisse, die zu einem deutlichen Kursanstieg führten. Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter konnte seine Einnahmen um gut sechs Prozent auf knapp 8,5 Milliarden Britische Pfund (10,3 Mrd. Euro) steigern. Besonders bemerkenswert war das organische Wachstum von 7,7 Prozent, bereinigt um Übernahme- und Wechselkurseffekte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs sogar um fast zehn Prozent auf 4,15 Milliarden Pfund, was die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertraf. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 48,8 Prozent gegenüber 47,2 Prozent im Vorjahr, was einer Verbesserung um 80 Basispunkte bei konstanten Wechselkursen entspricht. Alle fünf Geschäftsbereiche trugen zu dieser positiven Entwicklung bei, wobei die Kapitalmarktsparte mit einem außergewöhnlichen Wachstum von etwa 18 Prozent hervorstach, während der Bereich Daten und Analysen um 4,5 Prozent zulegte. Aktionäre profitieren von einer erhöhten Gesamtdividende von 130 Pence je Aktie, was einem Anstieg von 13 Prozent entspricht. Nach der bereits erfolgten Zahlung einer Zwischendividende von 41 Pence erfolgt eine weitere Ausschüttung von 89 Pence im Mai.

Optimistischer Ausblick für 2025

Das Management hat eine zuversichtliche Prognose für das Geschäftsjahr 2025 abgegeben und projiziert ein organisches, währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Die EBITDA-Marge soll sich um weitere 50 bis 100 Basispunkte verbessern, was die kontinuierliche Steigerung der Rentabilität des Unternehmens fortsetzt. Für den Zeitraum von 2024 bis 2026 erwartet die LSE eine Gesamtmargenverbesserung von etwa 250 Basispunkten im Vergleich zum Basisjahr 2023. Der freie Cashflow für das laufende Jahr wird mit mindestens 2,4 Milliarden Pfund prognostiziert. Investoren reagierten positiv auf diese Ergebnisse und den Ausblick, wobei die LSE-Aktien im Londoner Handel um mehr als 3 Prozent auf 113,95 Pfund bzw. 11.450 Pence zulegten, was dem Unternehmen einen Spitzenplatz im währungsgemischten Stoxx 50 Europe einbrachte. Laut Matt Britzman, Analyst beim Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown, hat der Börsenbetreiber mit seinen Resultaten die Befürchtungen vieler Anleger hinsichtlich einer möglicherweise trägeren Geschäftsentwicklung zerstreut. Besonders das Daten- und Analysegeschäft habe sich hervorragend entwickelt, wobei die Kunden in diesem Bereich weiterhin großes Interesse zeigen.

