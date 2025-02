Bonn (ots) -Eine Woche nach der vorgezogenen Bundestagswahl wählt Hamburg am Sonntag, den 2. März 2025, eine neue Bürgerschaft. phoenix begleitet die Wahl mit umfassender Berichterstattung, Analysen und Einordnungen live aus Hamburg, Berlin und Bonn. Die Berichterstattung beginnt am Wahlsonntag um 17.00 Uhr und wird am Montag, den 3. März 2025, von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr fortgesetzt.Wahlsonntag, 2. März 2025, ab 17.00 UhrDer Wahlsonntag beginnt bei phoenix mit einer ersten Wahlsendung ab 17.00 Uhr, moderiert von Julia Grimm. Aus Hamburg berichtet phoenix-Reporterin Jeanette Klag. Zudem werden phoenix-Reporter auch aus den Parteizentralen in Berlin berichten. Erste Prognosen werden für 18.00 Uhr erwartet.Um 20.20 Uhr folgt die "phoenix wahlrunde" mit ersten Einschätzungen zu den Auswirkungen der Bürgerschaftswahl.Der Wahlabend wird mit einer zweiten Wahlsendung ab 23.00 Uhr mit Analysen und Einschätzungen zu den Ergebnissen abgeschlossen.Montag, 3. März 2025, ab 08.00 UhrAm Tag nach der Wahl berichtet phoenix ab 8.00 Uhr und ordnet die Ergebnisse mit unseren Gästen ein. Die Moderatoren Stephan Kulle und Marc Steinhäuser führen bis 16.00 Uhr durch den Tag.Neben der TV-Berichterstattung wird phoenix auf seiner Homepage (phoenix.de) sowie auf seinen Social-Media-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen rund um die Bürgerschaftswahl in Hamburg informieren.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5980352