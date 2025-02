Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach der erwarteten Leitzinserhöhung Ende Januar gehen die Märkte von weiteren Zinsschritten in Japan aus, so die Analysten von Postbank Research.Mit mehr als 1,4 Prozent hätten zehnjährige japanische JGBs auf einem Multi-Jahreshoch rentiert. Äußerungen aus Kreisen der Bank of Japan würden weiterhin falkenhaft bleiben, die Lohnzuwächse dürften auch 2025 robust bleiben und die Inflation auf erhöhtem Niveau verharren. ...

