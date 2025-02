Dogecoin Netzwerkaktivität sinkt um 95 Prozent: Warum möchte keiner mehr mit DOGE handeln?

Noch im vergangenen Oktober konnte der größte Meme-Coin der Welt zu einem unerwarteten Erfolg ansetzen und zwischenzeitlich einen lokalen Spitzenwert von über 0,46 US-Dollar erreichen. Viele Investoren spekulierten darauf, dass dies nur der Anfang einer langen Rallye sein wird, die sogar die Marke von 1 US-Dollar überschreiten könnte.

Dies hat sich bisher jedoch nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil sogar: Zuletzt implodierte der Dogecoin Kurs und die Netzwerkaktivität reduzierte sich sogar um 95 Prozent. Viele Anleger fragen jetzt berechtigterweise, ob dies das Ende des DOGE-Tokens bedeutet. Wir verraten, wie realistisch ein baldiges Comeback ist.

Dogecoin Prognose: Nach der Kursimplosion - ist DOGE jetzt tot?

Noch im November 2024 konnte Dogecoin unglaubliche Zahlen schreiben. Damals waren 2,6 Millionen DOGE-Adressen innerhalb eines Monats aktiv. Jetzt ist diese Anzahl jedoch auf 130.000 Adressen geschrumpft - zumindest laut dem Krypto-Experten Ali Martinez. Noch bearisher sind die aktuellen Zahlen von Dogecoin-Explorer, die von nur noch 80.000 aktiven Adressen sprechen. Das entspricht einem Einbruch von 95 Prozent und ist ein klares Zeichen dafür, dass kaum noch Krypto-Anleger überhaupt daran glauben, dass Dogecoin weiter wachsen wird.

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Dogecoin weiterhin eine der größten Kryptowährungen am Markt ist: Noch immer liegt die Marktkapitalisierung bei über 31 Milliarden US-Dollar. Auch wenn Mitte Dezember 2024 noch ein Hoch bei über 61 Milliarden US-Dollar erreicht wurde, so reicht dies derzeit für den achten Platz im internationalen Krypto-Ranking - direkt hinter USDC (55 Milliarden US-Dollar) und vor Cardano (ADA) mit 23 Milliarden US-Dollar.

Dogecoin $DOGE network activity has declined by 95%, dropping from 2.66 million active addresses in November to just 130,282 today! pic.twitter.com/SlH3qTuMP6 - Ali (@ali_charts) February 25, 2025

Zuletzt hatte Dogecoin stark von dem Hype rund um Elon Musk und der neuen US-Behörde - dem Department Of Efficient Government (D.O.G.E.) - profitieren können. Allerdings besitzt der Meme-Token keinen tatsächlichen Zweck und bietet als Utility lediglich die Möglichkeit, als Zahlungsmittel in einigen Online-Shops genutzt zu werden. Auch das verhindert langfristig, dass der Preis per DOGE-Token tatsächlich auf einem hohen Niveau bleiben kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass das allgemeine Interesse an Meme-Coins zuletzt stark zurückgegangen ist.

Sollte sich das Marktsentiment jedoch in Zukunft bullisher zeigen, dürften auch der Hype rund um die Meme-Token wieder zunehmen. Dann könnte es sinnvoll sein, nicht nur direkt in Dogecoin, sondern auch in weitere Meme-Varianten zu investieren. Wer hier möglichst breit aufgestellt sein möchte, sollte einen Blick auf Meme Index (MEMEX) werfen, denn der Meme-Coin-Index-Anbieter setzt auf gleich vier verschiedene Indizes mit Meme-Coin-Fokus.

Meme-Coin-Portfolio diversifizieren: So einfach geht's mit Meme Index

Die vier verschiedenen Meme-Coin-Indizes unterscheiden sich bezüglich der Token, die in diesen Index-Angeboten gesammelt werden: Aktuell sind zum Beispiel im "Meme Titan Index" gleich acht große Meme-Coins vorhanden, die mit der größten Marktkapitalisierung aufwarten können. Im "Meme Moonshot Index" hingegen sind die Token vertreten, die schon bald in die Top 10 des Meme-Coin-Rankings vorstoßen könnten - und eben deshalb derzeit eine höhere Volatilität, aber auch mehr Potenzial bieten.

Der "Meme Midcap Index" und der "Meme Frenzy Index" bieten noch einmal größere Volatilität und gerade letzterer richtet sich in erster Linie an Investoren, die frei nach dem Motto "High Risk, High Reward" handeln möchten.

Erfahre alles zum Angebot von Meme Index!

Der native MEMEX-Token der Plattform befindet sich derzeit im Vorverkauf und soll später als Governance-Coin dabei helfen, die Index-Angebote dem Markt anzupassen. So können Anleger zum Beispiel darüber abstimmen, welche Meme-Coins aufgenommen oder aus einem Index entfernt werden sollen oder entsprechende Anträge sogar selbst stellen.

Derzeit liegt der Vorverkaufspreis von MEMEX bei 0,0166218 US-Dollar und wird sich mit dem Erreichen des nächsten Meilensteins innerhalb der nächsten 48 Stunden automatisch erhöhen. Wer außerdem jetzt in den Meme Index Coin investiert, kann diesen direkt im ersten Staking-Programm anlegen und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 588 Prozent erhalten.

Kaufe jetzt MEMEX-Token zu Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.