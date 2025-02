DJ BP will Marktwert innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppeln

DOW JONES--Der CEO von BP, Murray Auchincloss, will den Marktwert des Ölkonzerns innerhalb von fünf Jahren auf 200 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Er wolle bei US-Investoren für das Unternehmen werben, sagte der Manager in einem Interview mit der Financial Times. Allerdings stehe eine Verlegung der Börsennotierung in die USA "nicht auf der Tagesordnung."

