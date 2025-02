DJ Mercedes-Benz will in China 15 Prozent der Stellen streichen - Agentur

DOW JONES--Mercedes-Benz und seine Tochtergesellschaften wollen nach einem Agenturbericht in China wegen zunehmenden Wettbewerbs bis zu 15 Prozent der Belegschaft abbauen. Wie Bloomberg unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, betrifft der Stellenabbau vor allem die Finanzierungs- und Vertriebseinheiten Mercedes-Benz Automobile Finance Co. und Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co.

Der Personalabbau sei schon eingeleitet worden, zitiert Bloomberg einen Informanten. Unter anderem Zeitverträge würden nicht verlängert. Das Tempo der Entlassungen sei in diesem Monat beschleunigt worden.

February 27, 2025 07:38 ET (12:38 GMT)

