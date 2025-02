ELC macht Innovationssprung durch Nutzung innovativer Forschung zur Entzündungshemmung für modernste Hautpflegelösungen

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) (ELC) gab heute eine Kooperation mit dem Biotechnologieunternehmen Serpin Pharma bekannt. In diesem Rahmen soll erforscht werden, wie die Forschungsarbeit des Unternehmens zur Entzündungshemmung in der Kosmetik angewendet werden kann, um Kunden auf der ganzen Welt zu einer gesunden, widerstandsfähigen Haut zu verhelfen.

Die exklusive Partnerschaft wird den Schwerpunkt von ELC, der auf transformativer Produktinnovation liegt, fördern, indem Erkenntnisse aus den aus zwei Jahrzehnten stammenden Forschungen zur Entzündungshemmung von Serpin Pharma angewendet werden. Das Ergebnis dieser Forschung ist proprietäre Biotechnologie, die eine bemerkenswerte Effizienz bei der Linderung von schädigenden Entzündungen und der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Zellen gezeigt hat. Serpin Pharma hat einen wichtigen Teil einer Überfamilie von Proteinen, die sogenannten SERPINs (Serin-Protease-Inhibitoren), identifiziert, die die natürliche Fähigkeit des Körpers verbessern, entzündete Zellen zu heilen. Die Unternehmen erforschen gemeinsam, wie diese innovative Technologie, die die angeborene Immunantwort des Körpers nutzt, eingesetzt werden kann, um Hautreizungen, -alterung und -empfindlichkeit zu mindern. Derzeit laufen wissenschaftliche Studien, die zeigen sollen, wie sich die Technologie von Serpin auf kosmetische Produkte anwenden lässt, um Hautalterung und -reizungen schnell und sichtbar zu reduzieren.

"Diese neuartige Technologie wird unsere Agenda für transformative Innovation voranbringen, indem sie die Grenzen der bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckung verschiebt", sagte Carl Haney, Executive Vice President, Global Innovation und Research and Development (R&D), The Estée Lauder Companies. "Zusammen mit Serpin Pharma erforschen wir vielversprechende neue biologische Wege und modernste biotechnologische Inhaltsstoffe, um schnell sichtbare Hautirritation und -empfindlichkeit für unsere Prestige-Kosmetikverbraucher weltweit lindern zu können."

"Serpin Pharma basiert auf den Prinzipien der Biomimetik und der Kraft der Natur, die Zeichen von Traumata und Verletzungen zu mindern", sagte Cohava Gelber, PhD, MBA, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO, Serpin Pharma. "Wir wenden eine neuartige Methode an, indem wir den angeborenen Mechanismus des Körpers zur Linderung von Entzündungen nutzen. Wir sind stolz, zusammen mit ELC zu erforschen, wie unsere leistungsstarke Biotechnologie auf Kosmetik und Hautpflege angewendet werden kann."

Diese Arbeit basiert auf der jahrzehntelangen Führungsposition von ELC in den Bereichen Langlebigkeitswissenschaft, Biotechnologie und Fermentation. Das Unternehmen fördert Innovation, indem es mit Biotechnologieunternehmen aus verschiedenen Sektoren zusammenarbeitet, um ihre bahnbrechenden Innovationen zu vermarkten, und ihre modernen Technologien für die Entwicklung von Hautpflegelösungen anwendet. Zudem wird die Mission von ELC bestärkt, transformative, innovative Produkte zu entwickeln und angesagte Innovationen mit kurzer Markteinführungszeit in verschiedenen gefragten Unterkategorien, mit unterschiedlichem Nutzen und für verschiedene Gelegenheiten zu liefern. All das ist Teil der neu vorgestellten strategischen Vision Beauty Reimagined von ELC.

ELC hat Forschungs- und Entwicklungsstätten und Innovationszentren auf der ganzen Welt, sodass die Wissenschaftler des Unternehmens über ein multidisziplinäres Know-how verfügen, das von Grundlagenwissenschaft über fortschrittliche Technologien bis hin zu Schnittpunkten mit Physik, Chemie, Biologie und Ingenieurwissenschaft reicht. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von ELC entwickelt bereits seit 75 Jahren Rezepturen und ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft tief verwurzelt. Das Unternehmen präsentiert regelmäßig bei wichtigen Veranstaltungen, veröffentlicht in Peer-Review-Zeitschriften und kooperiert mit führenden Wissenschaftlern, Institutionen und Akademien aus verschiedensten Sektoren.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Distributoren hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und verwaltet Luxus- und Prestigemarken rund um den Globus. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie mit The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty.

Über Serpin Pharma, Inc

Serpin Pharma ist ein richtungsweisendes, klinisch forschendes Pharmaunternehmen, das bahnbrechende entzündungshemmende und immunmodulierende Therapien für eine effektive Behandlung entzündungsbedingter Krankheiten entwickelt. Das in Virginia ansässige Unternehmen hat eine außergewöhnlich kleine, höchst selektive Peptidtherapie mit erstaunlicher Leistung entwickelt, deren entzündungshemmende und regenerative Wirksamkeit 300 mal höher ist als die ihres natürlichen Pendants, Alfa-1 Antitrypsin (A1AT).

Diese innovative Arzneiplattform von Serpin Pharma stoppt nicht nur unkontrollierte Entzündungen, ohne das Immunsystem zu schädigen, sie fördert zudem die Reparatur und Regenerierung von Zellen und Geweben, die von Entzündungen, Verletzungen oder Traumata betroffen sind. Die Pipeline-Technologien von Serpin Pharma werden durch dreizehn Patente geschützt. Damit steht das Unternehmen an der Spitze bahnbrechender Entdeckungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit die Landschaft der therapeutischen Behandlungen umgestalten werden.

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

