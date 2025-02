Frankfurter Rundschau (ots) -Der Vorsitzende des Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Olaf Bandt, hat schockiert auf die Kleine Anfrage der Unionsfraktion zu Organisationen der Zivilgesellschaft reagiert, die unter anderem den BUND betreffen. "Es wirkt schon einschüchternd", sagte Bandt im Interview der Frankfurter Rundschau (Freitagsausgabe, 28.2.2025). "Der Gedanke, der dahinter steht, dass in Frage gestellt wird, warum sich Umweltverbände und andere Teile der Zivilgesellschaft einbringen, der schockiert uns schon." Er fügte hinzu: "Wir sind keine grünen Spinner."Der BUND-Vorsitzende verwies in dem FR-Interview insbesondere auf die Reaktion der zahlreichen Ehrenamtlichen. "Unsere Ehrenamtlichen sind entsetzt und erschrocken", stellte Bandt fest. "Bei uns sind 30.000 Menschen aktiv im ehrenamtlichen Naturschutz. Die beraten in Naturschutzbeiräten die Naturschutzverwaltungen in Landkreisen und Kommunen. Diese Menschen fühlen sich total verkannt und sind enttäuscht."Die Fragen der Unionsfraktion sprächen eine "Sprache, die man eher von der AfD kannte. Wir wünschen uns eine CDU und eine CSU, die diese Polarisierung in der Gesellschaft nicht unterstützen", fügte Bandt im FR-Interview hinzu.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5980512