Am deutschen Aktienmarkt ist trotz Rezession und schwebenden Regierungszuständen von Unsicherheiten keine Spur. Der DAX hat in den ersten zwei Monaten des Jahres eine zweistellige Performance hingelegt, kratzt am Allzeithoch und hängt damit sogar die Wall Street ab. Was diesen Run derzeit befeuert, inwieweit sich die Interessen der Marktteilnehmer bei den einzelnen Branchen verschieben, welche Rolle Ki und die Nvidia-.Zahlen spielen und welche Anlageprodukte sich aktuell anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Morgan Stanley und Nicolas Saurenz, Feingold Research.