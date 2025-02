Schruns (ots) -Sportliches Highlight als Testbewerb für die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaft 2027Der FIS Snowboard Cross Weltcup im Montafon markiert auch in diesem Jahr wieder ein sportliches Highlight im Eventkalender des südlichsten Tal Vorarlbergs: Von 20. bis 22. März 2025 treffen sich die besten Snowboard Cross-Athletinnen und -Athleten der Welt im Skigebiet der Silvretta Montafon. Unter dem bewährten Motto "Sport am Berg und Party im Tal" kämpft die internationale Elite um begehrte Podestplätze, während im Tal ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit DJ-Sound und Live-Musik für beste Unterhaltung sorgt.Sport am Berg: Das Grasjoch als Weltcup-BühneDas Grasjoch im Skigebiet Silvretta Montafon ist bereits das zweite Jahr Treffpunkt für die internationale Elite beim FIS Snowboard Cross Weltcup im Montafon. Die kurvenreiche Strecke entspricht mit ihrer Länge den WM-Anforderungen für 2027 und verspricht damit schnelle Heats. Der Zielbereich ist für Fußgängerinnen und Fußgänger über einen eigens angelegten Winterwanderweg mit einem zehnminütigen Spaziergang von der Bergstation der Grasjoch Bahn leicht zugänglich. Ski- und Snowboardfahrerinnen und - fahrer erhalten entlang der Strecke sowie direkt im Zielbereich samt "Video-Wall" die beste Sicht auf die Rennen.Lokalmatador Alessandro Hämmerle auf Weltcup-Punkte-JagdNach einem Qualifikationstag am Donnerstag, den 20. März, stehen am Freitag, den 21. März, und am Samstag, den 22. März, zwei spannende Renntage für die Snowboard Crosserinnen und Crosser an. Dabei werden spannende Heats und knappe Entscheidungen auch in diesem Jahr nicht fehlen - dafür sorgt die internationale Elite, allen voran Lokalmatador Alessandro Hämmerle. Der Gewinner von fünf SBX-WeltcupRennen im Montafon und Olympiasieger 2022 führt wieder ein starkes Snowboard Austria Team an, dem unter anderem der amtierende Weltmeister Jakob Dusek und der Wahl-Vorarlberger Julian Lüftner angehören. Zudem wird erstmals der Montafoner Elias Leitner bei einem Weltcup im Montafon am Start stehen. Bei den Damen peilt die Niederösterreicherin Pia Zerkhold eine Top-Platzierung an.Party im Tal: St. Gallenkirch als Treffpunkt für FeierlustigeAbseits der Rennstrecke wird in St. Gallenkirch am Freitag und Samstag ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Verschiedene Live-Acts und DJs sorgen rund um den Silvretta Park Montafon sowie in den umliegenden Lokalen in St. Gallenkirch für beste Unterhaltung und laden zum gemeinsamen Feiern ein.Vorfreude auf die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaft 2027Dieser Weltcup präsentiert das Montafon nicht nur als Austragungsort für internationalen Wintersport, sondern ist auch als Testbewerb ein wichtiger Bestandteil in der Vorbereitung auf die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaft 2027. Damit bietet sich die Gelegenheit, organisatorische Prozesse weiterzuentwickeln und die Infrastruktur gezielt auf die Weltmeisterschaft in zwei Jahren vorzubereiten.Weitere Informationen zum Weltcup im Montafon Mehr erfahren (https://www.montafon.at/weltcup/de)Pressekontakt:Montafon Tourismus GmbHHannah FritscheTelefon: 0506686144E-Mail: hannah.fritsche@montafon.atWebsite: https://www.montafon.at/weltcup/deOriginal-Content von: Montafon Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63206/5980555