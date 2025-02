NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Mehreren Medienberichten zufolge schienen dem aktivistischen Investor Elliott die von dem Ölkonzern vorgeschlagenen, strategischen Veränderungen nicht auszureichen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet nun damit, dass Elliott die eigenen Vorstellungen skizzieren und den Verwaltungsrat dazu drängen könnte, ein Schreiben zu veröffentlichen, in dem sich der Investor gegen die Wiederwahl einiger Mitglieder des Gremiums ausspreche./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB0007980591, XC0009677409