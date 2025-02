Hamburg (ots) -iglo Deutschland ruft vorsorglich eine Produktionscharge von "iglo Schlemmer-Filet à la Bordelaise - KNUSPRIG KROSS" zurück. Grund sind schwarze Plastikteile, die sich möglicherweise im Produkt befinden könnten. Die möglicherweise betroffenen Packungen lassen sich auf wenige Paletten eingrenzen, so dass lediglich eine geringe Anzahl von Packungen betroffen sein könnte. Diese Verpackungen wurden ausschließlich in den Supermärkten von Aldi Nord verkauft.Der vorsorgliche Rückruf erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Behörde.Da es sich hier um einen sehr begrenzten Produktionszeitraum handelt, bittet das Unternehmen nicht nur den Code, sondern auch die genannte Uhrzeit zu beachten.Es geht ausschließlich um Produktemit der Codierung L4219BI066 / Uhrzeit 7:20-7:45und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 02.2026.(siehe Produktabbildung)Nur die Schlemmer-Filets à la Bordelaise - KNUSPRIG KROSS mit der oben genannten Codierung L4219BI066 sind von dem Rückruf betroffen.Alle anderen Codierungen des genannten Produkts sowie weitere iglo-Schlemmer-Filet-Varianten oder andere Produkte von iglo sind nicht betroffen und können weiterhin bedenkenlos verzehrt werden. Eine einwandfreie Qualität der Produkte und die Sicherheit der Verbraucher stehen für iglo an erster Stelle. Um dies zu gewährleisten und unter Berücksichtigung größtmöglicher Transparenz setzt iglo nun diesen vorsorglichen Rückruf um.iglo erstattet den Verbrauchern den Kaufpreis für das benannte Produkt sowie ggf. anfallende Portokosten. Dafür bittet das Unternehmen um die Zusendung des Verpackungsabschnitts mit der aufgeführten Codierung an folgende Adresse:- Per E-Mail: vbinfo@iglo.com mit Betreff: "Produktrückruf KNUSPRIG KROSS"- Per Post: iglo Verbraucherservice, Postfach 570521, PLZ 22774 Hamburg mit Betreff: "Produktrückruf KNUSPRIG KROSS"Pressekontakt:iglo DeutschlandMarlene MunschOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249 334marlene.munsch@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/5980582