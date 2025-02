NEW YORK (dpa-AFX) - Überzeugende Quartalszahlen des US-Chipgiganten Nvidia sind am Donnerstag an der technologielastigen Nasdaq-Börse gut angekommen. Die Papiere des Schwergewichts zeigten sich in den ersten Handelsminuten mit leichten Aufschlägen. Der Auswahlindex Nasdaq 100, in dem Nvidia hinter Apple das zweitgrößte Gewicht hat, stieg um 0,9 Prozent auf 21.312 Punkte. Er hatte zuletzt stärker nachgegeben als andere US-Börsenbarometer.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 43.610 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 5.991 Punkte nach oben. Beide Indizes setzten damit die jüngste Konsolidierung unterhalb ihrer Rekordmarken fort.

Schon vorbörslich sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu Importzöllen für Zurückhaltung an den US-Aktienmärkten. Er kündigte an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen./bek/he

