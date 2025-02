Erfurt (ots) -Neue Folgen: "Dein Song" (ZDF), ab sofortSongwriting-Wettbewerb | UT | für PreteensIn der 17. Staffel "Dein Song" geht es für 15 junge Talente um den Titel "Songwriterin oder Songwriter des Jahres". Nach der ersten Castingrunde auf Schloss Biebrich geht es für zehn Talente ins Songwritingcamp nach Zeeland (Niederlande). Begleitet werden sie von dem neuen Moderations-Duo mit Singer-Songwriter Luca Hänni und Content-Creatorin Jeannie Wagner.- Wo schauen? Auf kika.de und im KiKA-Player sind die ersten acht Folgen von "Dein Song" sowie viele zusätzliche Inhalte im Stream verfügbar. Weitere Folgen werden montags bis donnerstags veröffentlicht.Neue Folgen: "Behind the Beats" (KiKA), ab sofortAnimationsserie | UT | für PreteensVon Soul bis Rock'n'Roll, von Classic Pop bis Techno: "Behind the Beats" lädt in 26 Episoden zu einer Reise durch Musikgenres und über 100 Jahre Musikgeschichte ein. Die animierten Clips inspirieren dazu, die eigene Kreativität zu entdecken und zeigen, dass viele Künstler*innen auf ungewöhnliche Weise neue Musikgenres schufen.- Wo schauen? Immer montags werden vier neue Folgen "Behind the Beats" auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.Neue Staffel: "Die Allstars-WG - Roadtrip Rotterdam", ab sofortDoku-Reihe | UT | für PreteensChinedu, Antonia, Sofia, Malik und Emma kehren als WG-Allstars zurück. Sie alle waren in den letzten Jahren in verschiedenen Jungs- und Mädchen-WGs und haben dort den Urlaub ihres Lebens ohne Eltern verbracht. Doch diesmal ziehen sie nicht in eine Villa, sondern gehen auf einen dreitägigen Roadtrip. Das Wohnmobil wird dabei zur mobilen Wohngemeinschaft.- Wo schauen? Immer dienstags wird eine neue Folge "Die Allstars-WG - Roadtrip Rotterdam" auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.Neue Folgen "Minus Drei und die wilde Lucy" (ZDF), ab 10. März 2025Animationsserie | UT | für GrundschulkinderMinus Drei ist ein Dino, der mit seinen Eltern in einem Steinzeit-Dorf lebt. Sein Alltag ist ziemlich abenteuerlich, weil er ein kleines freches Neandertaler-Mädchen namens Lucy als Haustier hat. Mit jeder Menge steinzeitlicher Erfindungen sorgen sie gemeinsam für jede Menge Trubel im Dorf.- Wo schauen? Viele Folgen von "Minus Drei und die wilde Lucy" sind bereits auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar. Am 10. März 2025 werden 13 weitere Folgen veröffentlicht.Neue Staffel: "Die Pfefferkörner" (NDR), ab 14. März 2025Kinder-Krimi-Serie | AD & UT | für PreteensGenerationswechsel bei den Pfefferkörnern: Moritz, Amy, Hakim und Jasina lösen noch zwei brisante Fälle, bevor das neue Team rund um Taara, Jules, Kofi, Malin und Piet seinen detektivischen Spürsinn entfalten kann. Von Kunstraub über Sabotage, Cyber-Grooming und Bandenkriminalität bis hin zu räuberischer Entführung reichen die Fälle, die die Neuen vor große Herausforderungen und scheinbar unlösbare Rätsel stellen.- Wo schauen? Die 21. Staffel von "Die Pfefferkörner" ist ab 14. März 2025 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.Neue Staffel: "Checkpoint" (ZDF), 15. März 2025Experimente-Show | für PreteensMit ungewöhnlichen Tests findet das "Checkpoint"-Testteam Antworten auf alltägliche und weniger alltägliche Fragen. Es probiert all die Dinge aus, die man zu Hause niemals machen dürfte, in einer sicheren Umgebung, aber trotzdem mit viel Nervenkitzel.- Wo schauen? Alle neuen Folgen der 9. Staffel "Checkpoint" können ab 15. März 2025 auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKANiNCHEN-Vorschulwelt finden Sie hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fpresse-plus%2Fnonlinearer-newsletter%2Fneues-kikaninchen-welt-100.html&data=05%7C02%7CToniMaximilian.Quent%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7C02ef6bd57a2d48893bd408dd107d29b6%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638684851963652865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UOlB89C%2BRiw53LuR%2BRdMcvpgsB%2BdpDYYcVOvhuW7f1M%3D&reserved=0).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5980608