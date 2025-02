Berlin (ots) -Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat einen neuen Vorsitzenden: Bei ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstagabend (25. Februar 2025) wählten die Mitglieder Stefan Nacke an die Spitze der soziologischen Gruppe. Der Münsteraner Bundestagsabgeordnete setzte sich knapp gegen den bisherigen Amtsinhaber Axel Knoerig durch. Zur Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden wurde die neugewählte CSU-Bundestagsabgeordnete Hülya Düber aus Würzburg gewählt. Dazu erklärt der neue Vorsitzende Stefan Nacke:"Der arbeitenden Bevölkerung kommt eine zentrale Rolle zu für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Das Wahlergebnis hat gezeigt, dass CDU/CSU die starke Stimme der Arbeitnehmer sein müssen, sonst werden sich immer mehr Menschen den politischen Rändern zuwenden. Die arbeitende Bevölkerung ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Mit ihrer Leistung trägt sie maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung bei, den Deutschland jetzt dringend braucht. Wenn wir ihre Anliegen und die ihrer Familien in den Mittelpunkt unserer Politik stellen, können wir das Vertrauen zurückgewinnen und extremen Kräften den Boden entziehen."Hintergrund:Die Arbeitnehmergruppe repräsentiert im Bundestag die christlich-soziale Strömung in der Union und setzt auf die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung.Der 1976 in Münster-Hiltrup geborene Stefan Nacke gehört seit 2021 dem Deutschen Bundestag an. Er war von 2017 bis 2021 direkt gewähltes Mitglied des 17. Landtags von Nordrhein-Westfalen. Stefan Nacke studierte Philosophie, Römisch-Katholische Theologie und Christliche Sozialwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie anschließend Soziologie an der Universität Bielefeld. 2009 wurde er dort mit seiner Arbeit "Die Kirche der Weltgesellschaft. Das zweite Vatikanische Konzil und die Globalisierung des Katholizismus" zum Dr. phil. promoviert. Danach war er beim Familienbund der Katholiken tätig und von 2008 bis 2009 Generalsekretär der Föderation katholischer Familienverbände in Europa (FAFCE). Stefan Nacke war außerdem Zentralabteilungsleiter "Politik, Wirtschaft und Soziales" im Bischöflichen Generalvikariat Essen und Wissenschaftlicher Referent von Bischof Franz-Josef Overbeck.Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5980624