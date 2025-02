Mainz - Mainz-Sportdirektor Niko Bungert warnt vor zu hohen Erwartungen, nachdem der Verein sich vom Fast-Abstieg in der vergangenen Saison ins obere Tabellendrittel der Bundesliga hochgearbeitet hat. "Unsere Erfahrung lehrt, dass wir gut daran tun, uns immer auf das Hier und Jetzt zu fokussieren", sagte Bungert dem "Kicker".Das bedeute nicht, dass der Verein nicht die Fantasie habe, dass in dieser Saison etwas Besonderes möglich sei. "Die Mannschaft ist hoch motiviert und ambitioniert, wir haben auch im Umfeld eine unglaubliche Euphorie, und sie steigt von Sieg zu Sieg." Das müsse man im Moment gar nicht zusätzlich befeuern.Bungert sieht Parallelen zu erfolgreichen Jahren unter Thomas Tuchel und Martin Schmidt: "Die Jungs sehen von Woche zu Woche, wie viel Spaß es macht, einigermaßen regelmäßig Spiele zu gewinnen, und sie wollen immer mehr", sagte der 38-Jährige.Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Leipzig bleibt Mainz selbstbewusst: "Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen große Mannschaften bestehen können", so Bungert.