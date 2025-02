Mainz (ots) -Woche 11/25Dienstag, 11.03.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:23.55 HacksIm Licht der JuwelenUS-Comedyserie0.25 HacksAusschweifungen, hier und daUS-Comedyserie0.55 HacksMoment malUS-Comedyserie1.25 HacksDa ist mehrUS-Comedyserie1.50 Hacks1,69 MillionenUS-Comedyserie2.15 HacksShow, die letzteUS-Comedyserie2.40 HacksIch denke, sie wirdUS-Comedyserie3.15 Killing EveEin Regenbogen in beigen StiefelnBritische Thrillerserie(vom 20.4.2023)3.55 Killing EveEs ist eine Qual und ich bin ausgehungertBritische Thrillerserie(vom 20.4.2023)4.40 Der junge Inspektor Morse-6.10 Sonnenglanz(vom 26.11.2017)(Die Sendung "Wann ist ein Mann ein Mann?" entfällt.)Mittwoch, 12.03.Bitte Programmergänzung beachten:6.10 MAITHINK X - Die ShowUngerechte Klimapolitik: Wer zahlt den Preis?Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 9.3.2025)Deutschland 2025(Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.)Woche 12/25Dienstag, 18.03.Bitte Zeitkorrekturen und Programmergänzung beachten:23.30 HacksVertrauen, nicht nachdenkenUS-Comedyserie0.00 HacksFindet mich toll, einfachUS-Comedyserie0.35 HacksSchuld wirft SchattenUS-Comedyserie1.05 HacksMädelsabend, jung und altUS-Comedyserie1.40 HacksTaktik in L.A.US-Comedyserie2.05 HacksDie einzig Wahre(n)US-Comedyserie2.40 Killing EveWerd' nicht gleich anhänglichBritische Thrillerserie(vom 20.4.2023)3.20 Killing EveIch bin die GewinnerinBritische Thrillerserie(vom 20.4.2023)4.05 Freunde mit gewissen Vorzügen5.45 Dinge Erklärt - KurzgesagtKönnen wir das Altern noch zu deinen Lebzeiten stoppen?5.50 Frag den Lesch-6.05 Unerfüllte Träume: Reisen durch Raum und Zeit(vom 13.10.2013)Deutschland 2013Woche 14/25Donnerstag, 03.04.22.45 Edins Neo NightLate-Night-Show mit Edin Hasanovic Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Nilam FarooqDeutschland 2025(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Sonntag, 06.04.2025, beachten.)Woche 15/25Donnerstag, 10.04.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:2.45 HacksGig ist eben GigUS-Comedyserie(vom 11.3.2025)3.10 HacksIm Licht der JuwelenUS-Comedyserie(vom 11.3.2025)3.40 HacksAusschweifungen, hier und daUS-Comedyserie(vom 11.3.2025)4.10 HacksMoment malUS-Comedyserie(vom 11.3.2025)4.40 HacksDa ist mehrUS-Comedyserie(vom 11.3.2025)5.05 Hacks1,69 MillionenUS-Comedyserie(vom 11.3.2025)5.35 HacksShow, die letzteUS-Comedyserie(vom 11.3.2025)5.55 Hacks-6.30 Ich denke, sie wirdUS-Comedyserie(Text u. weitere Angaben s. 11.4.2025)Freitag, 11.04.Bitte Programmänderung beachten:6.30 Frag den LeschWarum nicht Nichts sein kann(vom 6.11.2015)Deutschland 2015(Die Sendung "Hacks: Ich denke, sie wird" wurde auf Donnerstag, 10.04.2025, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5980722