© Foto: Rishi Deka/ZUMA Press Wire/dpa

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag erholt, nachdem neue Sorgen über das Angebot aufkamen. US-Präsident Donald Trump entzog dem Ölkonzern Chevron die Lizenz für die Förderung in Venezuela, was den Markt beunruhigte.Die Preisgewinne wurden jedoch laut Reuters durch Anzeichen eines möglichen Friedensabkommens in der Ukraine begrenzt. Eine Einigung könnte die russischen Öllieferungen erhöhen. Die Rohölfutures verteuerten sich. Am Vortag hatten die Ölsorten Brent und WTI auf dem niedrigsten Kursstand seit dem 10. Dezember geschlossen. Im bisherigen Monatsverlauf verzeichneten sie einen Verlust von rund 4,5 Prozent. "Die Preise stabilisierten sich heute Morgen um ihre Zweimonatstiefs, nachdem …