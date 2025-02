Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng treibt seine Expansion in Europa weiter voran und will im Laufe des zweiten Quartals 2025 in Polen starten. Als exklusiven Partner für Import und Vertrieb in Polen hat Xpeng den britischen Vertriebsspezialisten Inchcape gewonnen, der in Polen bereits mit BMW zusammenarbeitet. In Polen will Xpeng von Anfang an alle drei aktuell in Europa vertriebenen Modelle anbieten, und zwar die Limousine P7, das große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...