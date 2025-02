Die Anleger am deutschen Aktienmarkt reagierten nervös auf neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Nach einem starken Vortagesgewinn fiel der DAX heute um 1,07 Prozent auf 22.550,89 Punkte. Am Mittwoch hatte er sich noch bis auf gut 100 Punkte seinem Rekordhoch von 22.935 Zählern angenähert.Trump stellte klar, dass die Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada ab dem 4. März in Kraft treten sollen. Zudem sollen chinesische Waren mit zusätzlichen 10 Prozent besteuert werden. Zusätzlich ...

