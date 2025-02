Wilhelmshaven (ots) -In Zeiten von Fintech und digitaler Geldanlage ist es wichtig, sich an die oft jüngere und informellere Kundschaft anzupassen. Ein legerer Dresscode mit Sneakers kann Banken dabei helfen, auf Augenhöhe zu kommunizieren.Seit 2022 fertigt die Born Originals GmbH (https://b2b.bornoriginals.com/) individuelle Sneakers für Banken in der DACH-Region, darunter Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken, aber auch Investmentbanken und branchennahe Unternehmen.Unternehmen, die Born Originals bereits vertrauen, sind beispielsweise die Commerzbank Nord-Ost, die Baader Bank, die Landessparkasse zu Oldenburg, Cherry Ventures, Quirion, die Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter oder auch die Wertpapierbörse TradeGate.Diese maßgeschneiderten Schuhe stärken das Gemeinschaftsgefühl, etablieren einen legeren, aber stilvollen Dresscode und zeigen Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden."Durch die Einführung von Sneakers kann der Dresscode von formell zu 'Smart Casual' weiterentwickelt werden, was den Mitarbeitenden mehr Freiheit und Komfort bietet. Viele Banken möchten ihrer Belegschaft die Möglichkeiten bieten, sich möglichst individuell zu kleiden und stehen gleichzeitig vor der Herausforderung, gewisse Standards und ein einheitliches Auftreten zu wahren. Mit den personalisierten Schuhen von Born Originals schaffen sie das und haben zudem einen Partner an der Seite, der nicht nur die Produktion, sondern auch den Versand, die Einlagerung und Nachbestellungen unkompliziert abwickelt. Von der Bemusterung über Probepaare für die Ermittlung der Schuhgrößen bis zur eigenen Bestellseite: Wir gewährleisten einen reibungslosen Ablauf", sagt Melvin Lamberty (https://www.linkedin.com/in/melvinlamberty?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app), Geschäftsführer von Born Originals.Insgesamt trägt die Einführung von Sneakers dazu bei, das Arbeitsumfeld moderner und attraktiver zu gestalten, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Kunden.Die in Portugal gefertigten Schuhe bestehen ausschließlich aus zertifizierten Materialien und sind in Damen- und Herrenmodellen erhältlich.Ab sofort haben weitere Banken die Möglichkeit, ihre individuell gestalteten Sneakers von Born Originals zu beziehen.Pressekontakt:Born Originals GmbHb2b@bornoriginals.comb2b.bornoriginals.comOriginal-Content von: Born Originals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173002/5980746