Die Nemetschek SE verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursverluste im XETRA-Handel. Bereits am Vormittag startete die Aktie mit Einbußen von 1,7 Prozent bei 116,30 Euro in den Handelstag, setzte ihre Talfahrt fort und notierte am Nachmittag 3,3 Prozent schwächer bei 114,40 Euro. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Tiefststand von 114,10 Euro markiert. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 125,50 Euro, das erst im Februar 2025 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie derzeit um 9,7 Prozent zulegen. Bemerkenswert ist jedoch die positive Entwicklung gegenüber dem 52-Wochen-Tief: Mit einem Kurs von 79,30 Euro im April 2024 liegt der aktuelle Wert immerhin 44,26 Prozent über diesem Tiefstand. Für Anleger interessant: Im vergangenen Jahr schüttete Nemetschek eine Dividende von 0,480 Euro aus. Experten rechnen für das kommende Jahr mit einer Erhöhung auf 0,535 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 105,89 Euro - und damit unter dem aktuellen Kurs.

Quartalsergebnisse zeigen Umsatzsteigerung

Die im November veröffentlichten Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2024 präsentieren ein differenziertes Bild. Während der Umsatz deutlich um 15,10 Prozent auf 253,03 Millionen Euro gesteigert werden konnte (Vorjahresquartal: 219,84 Millionen Euro), fiel das Ergebnis je Aktie mit 0,34 Euro geringer aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (0,39 Euro). Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,53 Euro je Aktie. Die kommenden Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 25. März 2025 veröffentlicht und dürften weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung des Softwareanbieters geben. Trotz der aktuellen Kursschwäche verzeichneten sowohl der MDAX als auch der TecDAX, in denen Nemetschek gelistet ist, zuletzt Kursgewinne.

