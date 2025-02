BTC-Korrektur von 25 % erschüttert erfahrene Investoren nicht

Neue Investoren kann die hohe Volatilität schnell einmal an den Rand der Verzweiflung führen. Allerdings haben historische Entwicklungen gezeigt, dass ein solches Verhalten selbst in einem Bullenmarkt nicht die Ausnahmen, sondern die Regel darstellt.

Während einige Anleger von Emotionen zu Panikverkäufen verleitet werden, die schnell einmal teuer werden können, fokussieren sich immer mehr auf den BTC Bull Token, der auch als Bitcoin-Investment auf Steroiden bezeichnet wird. Denn es ist ein Memecoin, der unmittelbar von der positiven Entwicklung von Bitcoin profitiert und derzeit einen sicheren Hafen bietet.

BTC hat über die letzte Zeit Kursverluste von bis zu 25 % hinnehmen müssen. Zeitgleich hat das Fundraising von BTC Bull Token bereits mehr als 2,92 Mio. USD eingeworben. Denn er soll eine Beteiligungsmöglichkeit an der größten Kryptowährung bieten, wobei er unter anderem passive Bitcoin-Einkommen an die $BTCBULL-Inhaber vergütet.

Derzeit kann der BTC Bull Token täglich weitere 170.000 USD einwerben. In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die Coins noch für einen Tag und weniger als 17 Stunden für 0,002385 USD angeboten. Da der Preis jedoch schon bald erhöht wird, sollten sich Interessierte beeilen, um keine schlechteren Konditionen zu erhalten.

Bitcoin-Korrekturen von 30 % sind vollkommen normal

Am Dienstag hat es Bitcoin unter die Marke von 90.000 USD gedrückt und er konnte sich bei 86.000 USD einpendeln. Zuletzt hat der Coin diese Niveaus vor drei Monaten erreicht und dabei einen so hohen Verlust über die vergangenen drei Tage verzeichnet, wie seit dem FTX-Crash nicht mehr gesehen wurde, als BTC von Montag bis Mittwoch um 12,6 % gefallen ist.

Aber auch auf dem ETF-Markt hat der iShares Bitcoin Trust von BlackRock am Donnerstag den größten Abfluss an einem Tag verbucht. So wurden Assets im Umfang von 420 Mio. USD aus dem Fonds abgezogen. Zusammen mit den anderen BTC-ETFs belaufen sich diese nun schon auf mehr als 756 Mio. USD, was das Sentiment weiter eintrübt.

Zum jetzigen Zeitpunkt notiert Bitcoin 22,17 % unter seinem Allzeithoch. Sollte er noch 30 % fallen, würde dies einem Preis von rund 76.000 USD entsprechen. Zwar könnte dies das Sentiment noch etwas eintrüben, jedoch ist es noch kein Weltuntergang. Stattdessen haben solche Niveaus in der Vergangenheit sogar gute Einstiegspunkte dargestellt.

Die Analysten des Bitcoin-Finanzdienstleistungsunternehmen Onramp haben etwa festgestellt, dass es historisch immer wieder zu Rückgängen von 20 bis 60 % gekommen ist. Aber auch im vergangenen Jahr gab es eine Korrektur von 30 %, bevor BTC sechsstellig wurde.

At ~$87k, BTC is ~20% below its recent ATH.



Historically speaking, bitcoin's bull market drawdowns have ranged anywhere from ~20% to ~60%.



As recently as August 2024, BTC experienced a ~30% correction before resuming its uptrend.



When in doubt…ZOOM OUT. pic.twitter.com/v6YpI2FdQv - Onramp (@OnrampBitcoin) February 25, 2025

Der Krypto-Experte Ki Young Ju, welches auch der Geschäftsführer von CryptoQuant ist, hat zudem auf den Rückgang von Bitcoin im Jahr 2021 verwiesen, als dieser 53 % an Wert verlor. Erst danach erfolgte die Erholung auf neue Allzeithochs.

Zwar hat Bitcoin immer wieder seine Resilienz bewiesen, dennoch ist vielen Anlegern mit einer so hohen Volatilität nicht ganz wohl. Eine Bitcoin-Alternative bietet nun der neue BTC Bull Token, welcher nicht die wilden Preisschwünge von BTC mitmachen muss. Stattdessen zahlt er den Inhabern ein passives Bitcoin-Einkommen.

If you're panic selling now, you're probably a noob.



A 30% correction in a Bitcoin bull cycle is common-it dropped 53% in 2021 and still recovered to an ATH.



Buying when prices rise and selling when they fall is the worst investment strategy. Invest with a clear plan. pic.twitter.com/eYwW1VXd8C - Ki Young Ju (@ki_young_ju) February 27, 2025

Das hat der BTC Bull Token zu bieten

Der BTC Bull Token bietet eine der einfachsten Möglichkeiten, um ein passives Einkommen in Bitcoin zu verdienen. So benötigten Interessierte etwa keinerlei fortschrittliche Hardware und Expertise, wie es beispielsweise beim Mining der Fall ist. Stattdessen ist BTC Bull Token besonders anfängerfreundlich.

So erhalten die $BTCBULL-Tokeninhaber immer dann Bitcoin-Belohnungen in Form eines AirDrops, wenn dieser gewisse Preismarken erreicht. Die Erste wird bei 150.000 USD und dann in Abständen von 50.000 USD erfolgen. Somit sind noch mehr bei 200.000, 250.000 USD und so weiter geplant. Dabei fallen die Belohnungen entsprechend der Tokenbestände aus.

Außerdem wird über die Burnings für eine Verringerung der Gesamtversorgung der BTC Bull Token gesorgt, was tendenziell einen positiven Einfluss auf den Wert der verbleibenden Coins hat. Die erste Vernichtung wird bei dem Meilenstein von 125.000 USD durchgeführt und danach wiederum in Schritten von 50.000 USD.

Mit diesen Mechanismen ist die Entwicklung von BTC Bull Token also unmittelbar von Bitcoin abhängig. Daher bietet er ein indirektes Investment in die größte Kryptowährung, jedoch zu einem deutlich niedrigeren Kurs und mit einer geringeren Bewertung, welche ein größeres Steigerungspotenzial ermöglicht.

Über den Vorverkauf von BTC Bull Token erhalten Anleger nun eine besondere Gelegenheit, um sich frühzeitig an diesem innovativen Projekt zu beteiligen. Dabei werden frühe Investoren für ihren Vertrauensvorschuss und ihre Loyalität stärker belohnt.

Mit einem Investment während des Presales müssen Anleger nicht die Volatilität von Bitcoin ertragen. Stattdessen erhalten sie bis zur Listung einen sicheren Hafen, welcher über schrittweise Preiserhöhungen und eine bereits gezahlte Staking-Rendite die ersten Buchgewinne ermöglicht. Daher ist es nun besonders interessant.

Roadmap von BTC Bull Token | Quelle: BTC Bull Token

So können Sie ihre $BTCBULL-Bestände maximieren

Im Gegensatz zu Bitcoin bietet der BTC Bull Token seinen Inhabern sogar ein passives Einkommen, was diese eher zu einem langfristigen Halten bewegen kann. Eine zusätzliche Stabilität verleiht ihm die Bindung an Bitcoin.

Denn dieser ist seit seinem Start langfristig immer gestiegen, was auf seinen Status als etabliertesten Kryptowährung zurückzuführen ist. Bei Bitcoins Anstieg bis auf 250.000 USD werden die $BTCBULL-Inhaber die meisten Vorteile erhalten, welche ihre Bestände bis dahin maximieren.

Eine Möglichkeit dafür bietet vor den AirDrops das Staking, welches den Investoren für das Einzahlen in den Pool ein passives Einkommen in Höhe von 147 % pro Jahr vergütet. Somit kann bei der aktuellen Rendite die Anzahl der Coins in weniger als einem Jahr verdoppelt werden.

Der ERC-20-Token $BTCBULL auf der Ethereum-Blockchain kann deshalb die Belohnungen in Bitcoin erhalten, da das Projekte eine Partnerschaft mit der fortschrittlichen Best Wallet aufgebaut hat, die eine Multi-Chain-Funktionalität bietet. Darüber hinaus offeriert sie eine sicherere Alternative gegenüber zentralistischen Börsen wie Bybit, die kürzlich gehackt wurde.

So können Sie den BTC Bull Token vor der Markteinführung kaufen

Eine besondere Chance stellt nun der Vorverkauf dar, weil man auf diese Weise anderen Investoren zuvorkommen und einen Rabatt erhalten kann. Möglich ist die Teilnahme an diesem über die offizielle Website des Projektes oder die App des Partners Best Wallet. Danach lassen sich für den Kauf die Kryptowährungen ETH, USD und mit Bankkarte auch Fiatwährungen nutzen.

Die Inhaber des $BTCBULL-Token bekommen die Bitcoin-Belohnungen in der Best Wallet automatisch an ihre BTC-Adresse gesendet, was sie zur besten Wahl für das Projekt macht. Herunterladen können Sie diese über Google Play und Apple App Store.

Der Gemeinschaft von BTC Bull Token können Sie sich über Telegram und X anschließen, wo Sie auch schnell von Neuigkeiten erfahren.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

