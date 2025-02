Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Mit ikonischer Mode von Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Cher, Victoria Beckham, Amy Winehouse, Hermes, Chanel, Giambatista Valli & mehrEin bahnbrechender Verkauf von Mode und Hollywood-IkonografieLive im The Peninsula Beverly Hills | 27. März 2025Online-Registrierung und Gebotsabgabe geöffnet: 27. Februar 2025Julien's Auctions, der Branchenführer im Verkauf von hochkarätigen Luxusgütern und Erinnerungsstücken für Prominente, kündigt mit Stolz Bold Luxury an: The Limelight Edit, eine exklusive Auktion mit einigen der begehrtesten Designermode- und Prominenten-Stücke. Die Veranstaltung findet am 27. März 2025 im The Peninsula Beverly Hills statt und bringt Sammler, Investoren und Modefans zusammen, um auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl seltener und historischer Stücke zu bieten.Ein entscheidender Moment für Luxus- und Prominenten-SammlerstückeVon Marilyn Monroe über Elizabeth Taylor bis hin zu Cher und Britney Spears repräsentiert diese außergewöhnliche Kollektion die Spitze des Hollywood-Glamours und der Haute Couture. Jedes Stück verkörpert ein kulturelles Erbe und bietet die seltene Gelegenheit, Geschichte zum Anfassen zu besitzen."Bold Luxury ist eine Feier der ikonischsten Momente der Mode. Diese einzigartigen Artefakte sind mehr als nur Kleidung - sie sind die Schnittstelle zwischen Stil, Geschichten und Investitionen", sagt Martin Nolan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Julien's Auctions.Highlights der AuktionElizabeth Taylor:- 14K Gold und Diamant Abendhandtasche- Art-Deco-Brosche mit Smaragd und Diamanten, um 1935Marilyn Monroe:- 1961The Misfits Cowboystiefel aus der persönlichen Sammlung von Dee & Tommy Hilfiger.- 1954 Jeans aus "River of No Return" aus der persönlichen Sammlung von Dee & Tommy Hilfiger.Cher und Britney Spears:- Chers 2002 auf der Bühne getragenes If I Could Turn Back Time Kostüm von Bob Mackie- Britney Spears' 2001 Bob Mackie Jubilee Burlesque EnsembleLuxuriöse Modestücke:- Hermés Limited Edition Framboise Mattes Alligator Birkin- Paco Rabanne 1999 Frühling Haute Couture KleidLuxus als InvestitionDa der Markt für Luxussammlerstücke wächst, gewinnen Designermode und Erinnerungsstücke von Prominenten an Wert. Die Serie Bold Luxury von Julien fängt diesen Wandel ein und zieht sowohl erfahrene als auch neue Sammler an.Wie man bietet- Online-Anmeldung und Gebotsabgabe geöffnet: 27. Februar 2025- Live-Auktion: 27. März 2025, The Peninsula Beverly Hills- Online bieten:www.juliensauctions.comDiese Veranstaltung ist ein absolutes Muss und bietet einen Platz in der ersten Reihe, um Geschichte zu erleben.Für weitere Informationen über Julien's Auctions oder für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:Medienkontakt:Jenelle Hamilton PRJenelle Hamiltonjenelle@jenellehamlton.com +1 646.421.9139Video - https://www.youtube.com/watch?v=zhzV06CED_8Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/juliens-auctions-prasentiert-bold-luxury--the-limelight-edit-302387773.htmlOriginal-Content von: Julien's Auctions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177456/5980750