Li-Cycle Holdings Corp., ein führendes Unternehmen im Bereich der Lithium-Ionen-Batterierecycling, hat einen bedeutenden Wechsel seiner Börsennotierung vollzogen. Ab dem 27. Februar 2025 werden die Aktien des Unternehmens nicht mehr an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt, sondern sind nun am OTCQX Best Market unter dem neuen Tickersymbol "LICYF" zu finden. Dieser Schritt erfolgte, nachdem die NYSE das Delisting-Verfahren gegen Li-Cycle eingeleitet hatte. Der Grund dafür lag in der Nicht-Einhaltung der Börsenvorschriften, da der durchschnittliche Schlusskurs der Aktie über einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen unter 1,00 US-Dollar lag und das Unternehmen innerhalb des vergangenen Jahres bereits einen Aktienzusammenschluss durchgeführt hatte. Die sofortige Aussetzung des Handels an der NYSE führte zur schnellen Umsetzung des Wechsels zum OTCQX-Markt, der als höchste Ebene der OTC Markets gilt, auf der rund 12.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden.

Strategische Neuausrichtung und Zukunftsperspektiven

Der Wechsel zum OTCQX-Markt ist Teil einer breiteren Strategie von Li-Cycle. Laut Ajay Kochhar, Präsident und CEO des Unternehmens, soll dieser Schritt die Kosten senken und gleichzeitig einen effizienten Zugang zu den US-Kapitalmärkten gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine Hauptprioritäten, darunter die Sicherung eines vollständigen Finanzierungspakets für das Rochester Hub-Projekt und die Erfüllung der Finanzierungsbedingungen für die erste Auszahlung im Rahmen der Kreditfazilität des US-Energieministeriums. Mit der patentierten Spoke & Hub-Technologie spielt Li-Cycle eine wichtige Rolle bei der Stärkung der US-Energiebranche durch die inländische Produktion kritischer Mineralien. Das 2016 gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, batteriefähige Materialien zurückzugewinnen, um eine geschlossene Batterielieferkette für eine saubere Energiezukunft zu schaffen. In den sogenannten "Spokes" werden Batterieherstellungsabfälle und Altbatterien zu schwarzer Masse recycelt, die wertvolle Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt enthält. In den künftigen "Hubs" sollen diese Materialien weiterverarbeitet werden, um kritische batterietaugliche Rohstoffe für die Lithium-Ionen-Batterielieferkette herzustellen.

