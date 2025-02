Xsolla erweitert mit Web Shop Cross-Platform-Messung globale Reichweite bei der Monetarisierung von mobilen Spielen

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen zur Vermarktung von Videospielen, verstärkt 2025 durch eine strategische Partnerschaft mit Pocket Gamer Connects (PGC) sein Engagement für Entwickler von mobilen Spielen. Als Branchenführer in Entwicklung und Management von Webshops mit mehr als 500 Webshops, die Umsatz generieren, ist Xsolla auch führend in der Monetarisierung von Videospielen. Xsolla wird auf wichtigen globalen PGC-Events seine neuesten Innovationen für die Monetarisierung von mobilen Spielen, die Nutzerakquisition und plattformübergreifende Analysen präsentieren.

Unterstützung von Entwicklern für mobile Spiele weltweit auf PGC Events

Xsolla wird 2025 Events von Pocket Gamer Connects sponsern. Die Expertise in Direct-to-Consumer-Monetarisierung und Interaktionsstrategien wird an folgenden Orten präsentiert:

PGC San Francisco (17. bis 18. März)

PGC Dubai (7. bis 8. Mai)

PGC Barcelona (3. bis 4. Juni)

PG Summit Shanghai (30. Juli)

Mobile Games Awards auf der Gamescom (August)

PGC Helsinki (7. bis 8. Oktober)

Xsolla wird auf jedem Event im Verlauf von Sitzungen mit Innovatoren, Panel-Diskussionen und Gelegenheiten zum Networking Verbindungen zu Entwicklern aufbauen. Durch datenbasierte Analysen und Lösungen sollen Entwickler in die Lage versetzt werden, ihren Umsatz über traditionelle App Stores hinaus zu maximieren.

Optimierung der Webshop-Monetarisierung mit AppsFlyer Integration

Wichtiger Bestandteil der Präsenz von Xsolla bei PGC wird die Partnerschaft mit AppsFlyer, dem globalen Führer im Bereich mobile Messung und Datenanalyse, sein. Gemeinsam haben sie als Branchenerste eine Integration für plattformübergreifende Attribution entwickelt, die den Entwicklern von mobilen Spielen Tools zu folgenden Zwecken an die Hand gibt:

Messung von Webshop-Käufen als In-App-Ereignis für exakte Nachverfolgung von LTV und ROAS.

Nahtlose Zuweisung des Webshop-Umsatzes zur Akquisition von Mobilnutzern sowie zu Kampagnen für erneute Interaktionen und Kundenbindung.

Optimierung der Werbeausgaben für Mobil- und Webshops durch Echtzeit-Analysen ohne Kodierung durch Entwickler.

Xsolla's Webshop-Lösung hat bereits die Monetarisierung von mobilen Spielen transformiert. Mehr als 500 Entwickler konnten online direkt an Endnutzer verkaufen, die über ihre Mobilgeräte bezahlen. Durch die Integration von AppsFlyer's Messtools erhalten die Entwickler einen Einblick in die gesamte Customer Journey über alle Plattformen hinweg. So können sie intelligentere Entscheidungen treffen und ihren ROI verbessern.

"Xsolla's Web Shop bietet Entwicklern ganz neue Möglichkeiten, direkt online zu verkaufen und unsere Integration mit AppsFlyer bringt das Ganze auf eine noch höhere Stufe," sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Durch die Überbrückung der Datenlücke zwischen Webshops und mobilen Anwendungen bieten wir Entwicklern die Analysen, die sie zur Optimierung von Leistung und Umsatz und zur effektiven Interaktion mit den Spielern benötigen. Wir freuen uns auf die direkten Gespräche mit der Community im Verlauf des gesamten Jahres weltweit auf jedem Event."

Stärkung des globalen Mobile Gaming

Das kontinuierliche Investment von Xsolla in Lösungen für die Vermarktung von mobilen Spielen passt gut zur Mission von Pocket Gamer Connect, Spieler weltweit zu unterstützen und miteinander zu verbinden. Durch Web Shop, die AppsFlyer-Integration und die direkte Präsenz auf Branchenevents hilft Xsolla Creatorn von mobilen Spielen, Herausforderungen bei der Monetarisierung zu meistern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

"Pocket Gamer Connects ist die weltweit führende Eventserie für Entwickler von mobilen Spielen (sowie andere) und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Xsolla als unseren wichtigsten Partner im Jahr 2025," sagte Chris James, CEO bei Steel Media, Pocket Gamer's. "Xsolla's Expertise in Mobile Commerce, plattformübergreifender Interaktion und Webshop-Monetarisierung machen das Unternehmen zu einer unbezahlbaren Ressource für Entwickler, die ihr Geschäft ausweiten möchten."

Dank der Partnerschaft mit Pocket Gamer Connects stellt Xsolla sicher, dass Entwickler Zugriff auf modernste Technologien, Analysen und Geschäftsmodelle haben, um in der wettbewerbsintensiven Gaming-Welt bestehen zu können.

Mehr Informationen über Xsolla Web Shop und die Integration mit AppsFlyer finden Sie unter: xsolla.blog/xsolla-appsflyer

Treffen Sie uns auf Pocket Gamer Connects 2025, um sich zu vernetzen, zu lernen und neue Möglichkeiten in der Gaming Branche auszuloten. Mehr Informationen finden Sie unter: https://xsolla.pro/pgc25

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Pocket Gamer

Steel Media's Pocket Gamer ist die führende Medien- und Event-Marke für die globale Games-Branche. Sie bieten Nachrichten, Analysen und Events und bringen Entwickler, Publisher und Branchenexperten zusammen. PocketGamer.Biz ist zu einer vertrauenswürdigen Quelle für mobilen, PC- und Konsolen-Gaming-Content geworden. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen die Pocket Gamer Connects (PGC) ,eine führende Konferenzreihe, die in den vergangenen 11 Jahren auf 50 Konferenzen in weltweit 12 Städten mehr als 55.000 Gaming-Fachleute zusammengebracht hat.

Hier finden Sie mehr Informationen: https://www.pocketgamer.biz und www.pgconnects.com

Über Enthusiast Gaming

Steel Media gehört zu Enthusiast Gaming, das in Nordamerika führende Unternehmen für Gaming-Medien und Entertainment. Es bietet weltweit die größte Plattform für Fans von Videospielen und E-Sports, die sich dort treffen und dort konkurrieren können. Enthusiast Gaming konzentriert sich auf Creator, Content, Communities, Spiele und Erfahrungen und bietet Marketingexperten die einzigartige Gelegenheit, integrierte Lösungen für Marken zu schaffen und sich mit Gen Z und Millennials zu verbinden. Durch den Mix von digitalen Medien, Content und Gaming Assets baut Enthusiast Gaming sein Community-Netzwerk weiter aus, das die Diversität und Reichweite der heutigen Gaming-Fans widerspiegelt.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.enthusiastgaming.com

