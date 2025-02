Cincinnati und Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) -Mammotome, ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der Brustdiagnostik, und Sirius Medical, der Innovator der chirurgischen Markernavigation, sind stolz, eine exklusive Vertriebsvereinbarung für die Vereinigten Staaten und Deutschland bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit kombiniert das umfangreiche Wissen sowie die kommerziellen Fähigkeiten von Mammotome mit der Technologie und Innovation von Sirius Medical.Brustkrebs stellt weltweit nach wie vor eine große gesundheitliche Herausforderung dar, was den dringenden Bedarf an fortschrittlichen Technologien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Rationalisierung der chirurgischen Verfahren verdeutlicht. Das Sirius Pintuition® System stellt einen bedeutenden Fortschritt in diesem Bereich dar und bietet Chirurgen eine verbesserte Genauigkeit sowie Effizienz, indem es herkömmliche Lokalisierungsmethoden durch chirurgische Markernavigation für eine präzise Tumorexzision ersetzt."Wir freuen uns, mit Mammotome zusammenzuarbeiten, um die Brustkrebsbehandlung voranzutreiben", sagte Bram Schermers, Geschäftsführer von Sirius Medical. "Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, unsere Präsenz in wichtigen Märkten zu erweitern und mehr Chirurgen mit präzisen, effizienten Werkzeugen auszustatten, welche die Patientenergebnisse verbessern."Als führender Anbieter innovativer Lösungen für die Brustkrebsdiagnostik und -chirurgie ist Mammotome einzigartig positioniert, um das Pintuition® System auf den Markt zu bringen, das durch ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse von Brustspezialisten und deren Patienten unterstützt wird. Durch diese Zusammenarbeit wird Mammotome sein umfangreiches Vertriebsnetz in den USA und in Deutschland nutzen sowie sicherstellen, dass Gesundheitseinrichtungen und Chirurgen nahtlosen Zugang zur neuesten Technologie von Sirius Medical sowie zum gesamten Portfolio an hochwertigen Brustpflegeprodukten von Mammotome haben."Das Pintuition® System entspricht dem Einsatz von Mammotome, innovative, qualitativ hochwertige Lösungen für Gesundheitsdienstleister und ihre Patienten anzubieten", sagte Sarah Moore, Senior Vice President und Chief Commercial Officer von Mammotome. "Wir freuen uns, diese fortschrittliche Technologie in Gesundheitseinrichtungen einzuführen und damit die Qualität der Behandlung von Brustkrebspatienten zu verbessern."Diese Partnerschaft unterstreicht den Einsatz beider Unternehmen, den Fortschritt im Bereich der Brustkrebsbehandlung voranzutreiben, indem sie modernste Hilfsmittel bereitstellen, die eine optimale Behandlung ermöglichen. Das Pintuition® System wird bald für ein noch breiteres Netz von chirurgischen Einrichtungen verfügbar sein und den Zugang zu fortschrittlicher Brustbehandlungstechnologie erweitern. Darüber hinaus wird dieses Produkt das Neoprobe® Gamma Erkennungssystem und den HydroMARK Plus Breast Biopsy Site Marker ergänzen, sodass Kliniker über eine Reihe erstklassiger Technologien für alle Bedürfnisse der Brustchirurgie verfügen.Weitere Informationen zu Mammotome finden Sie auf Mammotome.com.Informationen zu MammotomeMammotome ist mit seinem Fachwissen und seinem Mitgefühl für die Brustdiagnostik ein unverzichtbarer Partner für Ärzte, Kliniker und Patienten. Unser Streben nach Innovation wird nur noch von unserem Mitgefühl für die Menschen übertroffen, denen wir dienen - von den Klinikern und Chirurgen, die stets präzise Lösungen verlangen, bis hin zu den Patienten und Familien, die Gewissheit suchen. Mammotome hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, OH, und ist stolz darauf, ein Teil von Danaher zu sein. Danaher ist ein weltweit führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Gemeinsam bündeln wir unsere Fähigkeiten, um die praktischen Auswirkungen der Wissenschaft und Technologie von morgen zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu beschleunigen. Die Produkte der Marke Mammotome werden in über 65 Ländern der Welt verkauft.Informationen zu Sirius MedicalMit seinen Wurzeln im niederländischen Krebsinstitut hat sich Sirius Medical der Verbesserung der Behandlung von Krebspatienten verschrieben, indem es unübertroffene und dennoch erschwingliche Lösungen anbietet, die eine präzise und effiziente Entfernung von Tumoren ermöglichen. Die Pintuition® Technologie ist einfach, präzise, erschwinglich, CE-gekennzeichnet und FDA-zertifiziert. Sirius Medical expandiert schnell mit weltweit über 35 000 Eingriffen in mehr als 225 Zentren und einem globalen Vertriebsnetz, das die Vereinigten Staaten, Westeuropa, Australien und Neuseeland abdeckt.