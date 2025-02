Das Programm zielt darauf ab, die medizinische Forschung durch den Abbau von Datensilos zu beschleunigen

Die Initiative umfasst 11 Therapiebereiche in der Onkologie, Immunologie und Entzündung (I&I) und Neurologie

ATLANTIS wird 20 erstklassige Gesundheitseinrichtungen in die Lage versetzen, ihre multimodalen Daten für die KI-Forschung zu optimieren

Owkin, ein Pionier im Bereich Agentic AI zur Entschlüsselung der Komplexitäten der Biologie, hat ein umfassendes multimodales Programm zur Entdeckung von Patientendaten eingeführt, um den multimodalen Datenzugriff zu beschleunigen und die medizinische Forschung voranzutreiben. Das im September 2024 eingeleitete Programm wird 11 Therapiegebiete im gesamten transatlantischen Netzwerk von Owkin kartieren, wobei die Fertigstellung für Mai 2025 erwartet wird. Die in diesem Programm entdeckten Daten werden die Software von Owkin "Owkin K" entfesseln, indem sie schnellere Entdeckungen vorantreiben und zur Verbesserung der Patientenergebnisse weltweit beitragen.

Heutzutage sind wertvolle Gesundheitsdaten innerhalb von Institutionen und Abteilungen isoliert. Die KI erfordert konsolidierte umfangreiche und harmonisierte Datenbestände, um den Fortschritt voranzutreiben. Diese Silobildung bedeutet jedoch, dass die Daten nicht immer sichtbar oder zugänglich sind.

Dieses Programm umfasst mehrere onkologische Indikationen, darunter nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC), Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinom (HNSCC), Brustkrebs, Prostatakrebs, Eierstockkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und das Multiple Myelom (MM). Darüber hinaus deckt das Programm drei Bereiche der Immunologie und Entzündung (I&I) ab Entzündungen des Dickdarms (Colitis ulcerosa, UC), Morbus Crohn (CD) und systemischer Lupus Erythematodes (SLE) sowie Alzheimer-Demenz (AD) in der Neurologie.

Mit großer Reichweite und einem starken Kooperationspotenzial bringt die Initiative 20 führende Gesundheitseinrichtungen in Frankreich, Deutschland, Israel, Italien, Spanien, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten zusammen. Indem sie dem Programm beitreten, werden diese Institutionen ihre KI-Forschungskapazitäten verbessern, da sie zusätzliche tiefere Einblicke in ihre multimodalen Daten gewinnen, um medizinische Durchbrüche voranzutreiben.

Agathe Arlotti, Senior Vice President of Partnerships bei Owkin, erklärte: "Owkin setzt sich dafür ein, die Zusammenarbeit zwischen Datenwissenschaftlern und Patientendaten zu fördern, um beispiellose Erkenntnisse und Innovationen zu erzielen. Durch Kombination unserer KI-Expertise mit führenden Gesundheitspartnern erstellen wir ein Patientendatennetzwerk, das die Grenzen der biomedizinischen Forschung verschiebt. Gemeinsam sorgen wir für Durchbrüche für Patienten."

Dieses Programm stärkt das Engagement von Owkin für die internationale Zusammenarbeit, indem kritische Therapiebereiche kartiert und Datensilos aufgelöst werden und ein Rahmens für den kontinuierlichen Wissensaustausch geschaffen wird alles in Verfolgung seiner Mission, die Patientenergebnisse durch KI-gesteuerte Gesundheitslösungen zu verbessern.

Über Owkin

Owkin entwickelt den ersten universellen KI-Co-Piloten (genannt K), um die Grundlage für biologische künstliche Superintelligenz (BASI) zu schaffen. Dieser Co-Pilot integriert eine Suite von KI-Agenten, um die komplexe Biologie zu entschlüsseln, die Forschung zu beschleunigen und die Produktivität drastisch zu steigern. Indem sie als Co-Piloten fungieren werden die K-Agenten die Arzneimittelforschung und Diagnostik automatisieren und die Pharma-Unternehmen der nächsten Generation vorantreiben.

Owkin K wird über das weltweit größte verbundene multimodale Patientendatennetzwerk, ein robotisiertes Laboratorium, führende AGI-Technologien und modernste multimodale Foundation Models und LLMs vorangetrieben.

