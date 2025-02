NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gibt am Freitag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für Februar bekannt. Fachleute erwarten gespannt, wie sich die Arbeitslosigkeit angesichts der Konjunkturschwäche entwickelt hat.

Der Februar gilt als ein Monat ohne klare saisonale Tendenz. So war die Zahl der Arbeitslosen in den beiden Vorjahren gestiegen, in anderen Jahren hatte eine frühe Frühjahrsbelebung für einen Rückgang gesorgt. Für die aktuelle Statistik hat die Bundesagentur in Nürnberg Zahlen ausgewertet, die bis zum 12. Februar vorlagen.

Getrübter Start ins neue Jahr



Im Januar war die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat kräftig um 186.000 auf 2,993 Millionen Menschen gestiegen - blieb damit aber unter der psychologisch wichtigen Marke von drei Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 187.000 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar im Monatsvergleich um 0,4 Punkte auf 6,4 Prozent.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ging im Februar weiter zurück. Der Stellenindex BA-X, der auf den gemeldeten Stellenangeboten bei der Bundesagentur beruht, sank im Vergleich zum Januar um 2 Punkte auf 103 Punkte. Ein Jahr zuvor hatte er noch 11 Punkte höher gelegen. Die Einstellungsbereitschaft sank demnach im Vorjahresvergleich in allen Wirtschaftszweigen.

Die Erwartungen sind gedämpft



Auch in den kommenden Monaten dürfte sich nach Ansicht von Fachleuten keine Entspannung abzeichnen. Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) fiel im Februar zum sechsten Mal in Folge. Die Arbeitsagenturen erwarten laut dem Frühindikator, dass die Arbeitslosigkeit in nächster Zeit weiter steigen und die Beschäftigung nur noch stagnieren wird./igl/DP/nas