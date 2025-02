Am österreichischen Zwiebelmarkt ist Ruhe eingekehrt. Der Absatz im heimischen LEH wird als ruhig bis stetig beschrieben. Am Exportmarkt hat das Interesse an österreichischen Zwiebeln aber merklich nachgelassen. Zudem scheinen die Exportpreise etwas unter Druck gekommen zu sein. Bildquelle: Pexels Angebotsdruck kommt aber angesichts der überschaubaren Vorräte kaum...

Den vollständigen Artikel lesen ...