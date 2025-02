DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. Februar

=== *** 01:50 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Februar Kernverbraucherpreise PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj *** 02:30 CN/Jährliches Statistik-Kommunique Chinas *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 07:35 FR/Forvia SE, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 08:00 DE/Tarifverdienste 2024, Q4 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Januar 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis 08:00 ZA/Bank of England Deputy Governor David Ramsden, Rede an Stellenbosch University *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,7% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +11.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar, PCE-Index Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 41,0 zuvor: 39,5 *** - US/US-Präsident Trump empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = Keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

