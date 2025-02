FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die Verluste vom Vortag am Freitag deutlich ausweiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 1,2 Prozent tiefer auf 22.280 Punkte. Damit würde er wieder auf dem Niveau der Vorwoche landen, nachdem er sich zwischenzeitlich deutlich stabilisiert hatte.

Ein neuerlicher Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten erscheint unrealistisch, angesichts wieder entfachter Zollsorgen und einer weltweit schwachen Börsenstimmung. In Asien stehen die Märkte am Morgen unter Druck. Auch die US-Aktienmärkte hatten am Vortag Verluste verzeichnet. US-Präsident Donald Trump hatte Zölle gegen China, Kanada und Mexiko in der kommenden Woche angekündigt./ag/jha/