DJ COMPANY TALK/BASF: 1 Mrd Euro jährl Kosten mit Sparprogrammen reduziert

BASF hat im Rahmen seiner beiden laufenden Sparprogramme bis zum Jahresende dauerhafte jährliche Kosteneinsparungen von insgesamt rund 1 Milliarde Euro erreicht. Das sind rund 200 Millionen Euro mehr als per Ende September. "Wir sind auf gutem Weg, die angestrebten jährlichen Einsparungen von 2,1 Milliarden Euro bis Ende 2026 zu erreichen", bestätigte Finanzvorstand Dirk Elvermann. Rund 100 Millionen Euro der Einsparsumme erbrachte dabei das im Februar 2024 angekündigte Kosteneinsparprogramm für Ludwigshafen.

Bis Ende September fielen für die Umsetzung der Programme in Summe Einmalkosten in Höhe von rund 900 Millionen Euro an, das ist in etwa die Hälfte der insgesamt kalkulierten Aufwendungen. Bis zum Ende dieses Jahres will BASF die dauerhaften jährlichen Einsparungen auf 1,5 Milliarden Euro nach oben treiben, wie aus einer Präsentation hervorgeht.

February 28, 2025

