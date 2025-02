PTA-News: Erste Group Bank AG: Vorläufiges -3

DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Vorläufiges Ergebnis 2024 - Erste Group erwirtschaftet 2024 einen Nettogewinn von EUR 3.125 Mio

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/28.02.2025/07:30) - Finanzzahlen im Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR Mio Q4 23 Q3 24 Q4 24 2023 2024 Zinsüberschuss 1.806 1.903 1.938 7.228 7.528 Provisionsüberschuss 702 735 780 2.640 2.938 Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von Finanzinstrumenten FVPL 129 110 79 449 437 Betriebserträge 2.699 2.798 2.859 10.552 11.178 Betriebsaufwendungen -1.345 -1.262 -1.470 -5.020 -5.279 Betriebsergebnis 1.354 1.536 1.390 5.532 5.900 Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten 0 -86 -186 -128 -397 Betriebsergebnis nach Wertberichtigungen 1.354 1.451 1.204 5.404 5.503 Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 688 886 609 2.998 3.125 Zinsspanne (auf durchschnittliche zinstragende Aktiva) 2,47% 2,45% 2,46% 2,50% 2,46% Kosten-Ertrags-Relation 49,8% 45,1% 51,4% 47,6% 47,2% Wertberichtigungsquote (auf durchschnittliche Kundenkredite, brutto) 0,00% 0,16% 0,34% 0,06% 0,18% Steuerquote 19,0% 20,5% 23,3% 18,2% 21,1% Eigenkapitalverzinsung 13,7% 18,2% 10,7% 15,9% 15,2% Bilanz in EUR Mio Dez 23 Sep 24 Dez 24 Dez 23 Dez 24 Kassenbestand und Guthaben 36.685 23.972 25.129 36.685 25.129 Handels- & Finanzanlagen 63.690 68.446 75.781 63.690 75.781 Kredite und Darlehen an Kreditinstitute 21.432 33.212 26.972 21.432 26.972 Kredite und Darlehen an Kunden 207.828 213.462 218.067 207.828 218.067 Immaterielle Vermögenswerte 1.313 1.277 1.382 1.313 1.382 Andere Aktiva 6.206 6.160 6.405 6.206 6.405 Gesamtaktiva 337.155 346.529 353.736 337.155 353.736 Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading 2.304 1.770 1.821 2.304 1.821 Einlagen von Kreditinstituten 22.911 16.889 21.261 22.911 21.261 Einlagen von Kunden 232.815 239.734 241.651 232.815 241.651 Verbriefte Verbindlichkeiten 43.759 51.265 51.889 43.759 51.889 Andere Passiva 6.864 6.759 6.346 6.864 6.346 Gesamtes Eigenkapital 28.502 30.112 30.767 28.502 30.767 Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 337.155 346.529 353.736 337.155 353.736 Kredit-Einlagen-Verhältnis 89,3% 89,0% 90,2% 89,3% 90,2% NPL-Quote 2,3% 2,4% 2,6% 2,3% 2,6% NPL-Deckungsquote (AC Kredite, ohne Sicherheiten) 85,1% 78,7% 72,5% 85,1% 72,5% Texas-Quote 16,6% 17,4% 18,4% 16,6% 18,4% CET1-Quote (final) 15,7% 15,1% 15,1% 15,7% 15,1%

Siehe auch weitere Tabellen im pdf-Anhang

HIGHLIGHTS

GuV-Zahlen: 2024 verglichen mit 2023, Bilanzzahlen: 31. Dezember 2024 verglichen mit 31. Dezember 2023

Der Zinsüberschuss stieg in allen Kernmärkten ausgenommen Österreich aufgrund des höheren Kreditvolumens sowie der geringeren Zinsaufwendungen auf EUR 7.528 Mio (+4,2%; EUR 7.228 Mio). Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf EUR 2.938 Mio (+11,3%; EUR 2.640 Mio). Zuwächse gab es in allen Kernmärkten, insbesondere bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie in der Vermögensverwaltung. Das Handelsergebnis verschlechterte sich auf EUR 519 Mio (EUR 754 Mio), die Position Gewinne/ Verluste aus Finanzinstrumenten, erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert, verbesserte sich auf EUR -82 Mio (EUR -306 Mio). Die Entwicklung beider Positionen war hauptsächlich auf Bewertungseffekte zurückzuführen. Die Betriebserträge stiegen damit auf EUR 11.178 Mio (+5,9%; EUR 10.552 Mio). Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf EUR 5.279 Mio (+5,2%; EUR 5.020 Mio). Aufgrund von Gehaltserhöhungen stiegen die Personalaufwendungen auf EUR 3.202 Mio (+7,1%; EUR 2.991 Mio). Der Anstieg der Sachaufwendungen auf EUR 1.529 Mio (+4,1%; EUR 1.468 Mio) ist insbesondere auf höhere IT-Aufwendungen von EUR 622 Mio (EUR 549 Mio) zurückzuführen. Die in den Sachaufwendungen verbuchten Beiträge in Einlagensicherungssysteme verringerten sich hingegen auf EUR 72 Mio (EUR 114 Mio) insbesondere in Österreich. Die Abschreibungen beliefen sich auf EUR 547 Mio (-2,2%; EUR 560 Mio). Der deutliche Anstieg im Betriebsergebnis auf EUR 5.900 Mio (+6,6%; EUR 5.532 Mio) war zu gleichen Teilen dem Zins- und Provisionsüberschuss zuzurechnen, die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 47,2% (47,6%).

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten belief sich auf EUR -397 Mio bzw. auf 18 Basispunkte des durchschnittlichen Bruttokundenkreditbestands (EUR -128 Mio bzw. 6 Basispunkte). Dotierungen von Wertberichtigungen für Kredite und Darlehen wurden vor allem in Österreich vorgenommen. Positiv wirkten sich Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen (ebenso insbesondere in Österreich) aus. Die NPL-Quote bezogen auf Bruttokundenkredite erhöhte sich leicht auf 2,6% (2,3%). Die NPL-Deckungsquote (ohne Sicherheiten) ging auf 72,5% (85,1%) zurück.

Der sonstige betriebliche Erfolg belief sich auf EUR -414 Mio (EUR -468 Mio). Darin ist die Dotierung einer Rückstellung in Zusammenhang mit der Zwischenbankbefreiung gemäß UStG in Höhe von EUR 102 Mio enthalten. Die Aufwendungen für jährliche Beitragszahlungen in Abwicklungsfonds verringerten sich deutlich auf EUR 28 Mio (EUR 113 Mio), da 2024 in der Eurozone keine regulären Beiträge eingehoben wurden. Bankenabgaben wurden in vier Kernmärkten entrichtet. Im sonstigen betrieblichen Erfolg sind EUR 245 Mio (EUR 183 Mio) erfasst, davon entfielen EUR 168 Mio (EUR 137 Mio) auf Ungarn. Die Bankensteuer in Österreich lag bei EUR 40 Mio (EUR 46 Mio), in Rumänien bei EUR 37 Mio (2024 neu eingeführt). Die Bankensteuer in der Slowakei von EUR 103 Mio wird in der Position Steuern vom Einkommen verbucht.

Die Steuern vom Einkommen beliefen sich auf EUR 1.053 Mio (EUR 874 Mio). Das den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnende Periodenergebnis verringerte sich infolge geringerer Rentabilität der Sparkassen auf EUR 819 Mio (EUR 923 Mio). Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis stieg dank des starken Betriebsergebnisses auf EUR 3.125 Mio (EUR 2.998 Mio).

Das um AT1-Kapital bereinigte gesamte Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 28,1 Mrd (EUR 26,1 Mrd). Nach Vornahme der in der Eigenkapitalverordnung (CRR) festgelegten Abzugsposten und Filter erhöhte sich das Harte Kernkapital (CET1, final) auf EUR 24,0 Mrd (EUR 22,9 Mrd), die gesamten regulatorischen Eigenmittel (final) auf EUR 30,9 Mrd (EUR 29,1 Mrd).

Das Gesamtrisiko (die risikogewichteten Aktiva), das Kredit-, Markt- und operationelles Risiko inkludiert, stieg auf EUR 159,1 Mrd (EUR 146,6 Mrd). Die Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote, final) belief sich auf 15,1% (15,7%), die Gesamtkapitalquote auf 19,5% (19,9%).

Die Bilanzsumme stieg auf EUR 353,7 Mrd (+4,9%; EUR 337,2 Mrd). Auf der Aktivseite verringerten sich Kassenbestand und Guthaben auf EUR 25,1 Mrd (EUR 36,7 Mrd), Kredite an Banken erhöhten sich - insbesondere in Tschechien - auf EUR 27,0 Mrd (EUR 21,4 Mrd). Die Kundenkredite stiegen seit Jahresende auf EUR 218,1 Mrd (+4,9%; EUR 207,8 Mrd). Passivseitig gab es einen Rückgang bei den Einlagen von Kreditinstituten auf EUR 21,3 Mrd (EUR 22,9 Mrd). Die Kundeneinlagen stiegen auf EUR 241,7 Mrd (+3,8%; EUR 232,8 Mrd), insbesondere in Tschechien und Rumänien. Das Kredit-Einlagen-Verhältnis belief sich auf 90,2% (89,3%).

AUSBLICK 2025

Für 2025 hat sich die Erste Group das Ziel gesetzt, eine Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von circa 15% zu erwirtschaften. Diese Zielsetzung beruht auf den folgenden Prämissen: Erstens, das makroökonomische Umfeld - insbesondere am realen BIP-Wachstum gemessen - bleibt in den sieben Kernmärkten der Erste Group (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) robust und verbessert sich im Durchschnitt leicht gegenüber 2024. Damit erwartet die Erste Group 2025 ein sowohl durch das Privatkunden- als auch das Firmenkundengeschäft getragenes solides Kreditwachstum von rund 5%. Zweitens, die Geschäftsentwicklung gemessen am Betriebsergebnis sollte gegenüber 2024 weitgehend stabil bleiben, da angenommen wird, dass der Zinsüberschuss in etwa stabil bleibt, während das Provisionseinkommen weiterhin um circa 5% wächst, das Handels- und Fair Value-Ergebnis einen ähnlichen Beitrag wie 2024 leistet und die Betriebsaufwendungen um circa 5% steigen. Damit sollte die Kosten-Ertrags-Relation weniger als 50% betragen. Drittens, die Risikokosten erhöhen sich ausgehend vom

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2025 01:30 ET (06:30 GMT)

DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Vorläufiges -2-

2024 verzeichneten Niveau nur geringfügig auf etwa 25 Basispunkte der durchschnittlichen Kundenkredite, da die Kreditqualität in Zentral- und Osteuropa hoch bleibt und sich in Österreich nur moderat verschlechtert. Weiters sollten die regulatorischen Kosten, die Beiträge zu Einlagensicherungs-systemen und Abwicklungsfonds, Bankenabgaben wie Banken- und Finanztransaktionssteuern sowie sektorspezifische Übergewinnsteuern und Aufsichtskosten beinhalten, aufgrund der angekündigten Anhebung der Bankensteuer in Österreich insgesamt steigen.

Eine Prognose für den sonstigen betrieblichen Erfolg ist schwierig, da dieser insbesondere von regulatorischen Kosten (mit Ausnahme der Beiträge zur Einlagensicherung sowie der Übergewinnsteuer in der Slowakei) sowie diversen Kategorien von Gewinnen/Verlusten aus nicht zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten beeinflusst wird. Sofern es nicht zu wesentlichen Einmaleffekten kommt, wird diese kombinierte Position gegenüber 2024 voraussichtlich stabil bleiben. Unter Annahme eines effektiven Konzernsteuersatzes von 21% und eines gegenüber 2024 geringeren Minderheitenergebnisses sollte die Eigenkapitalverzinsung 2025 damit circa 15% betragen.

Entsprechend der prognostizierten starken Ergebnisentwicklung sollte die CET1-Quote 2025 ansteigen und damit weitere Ausschüttungsoptionen beziehungsweise Flexibilität im Hinblick auf M&A Transaktionen ermöglichen. Aus dem um AT1-Dividenden bereinigten Nettogewinn 2024 strebt die Erste Group die Ausschüttung einer regulären Dividende in Höhe von 41,2% des bereinigten Gewinns und die Durchführung eines dritten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 23,7% des bereinigten Gewinns an, sofern die dafür erforderlichen regulatorischen Genehmigungen erteilt werden.

Zu potenziellen Risiken für die Prognose zählen (geo-)politische und volkswirtschaftliche Entwicklungen (etwa auch Auswirkungen von Geld- und Fiskalpolitik), regulatorische Maßnahmen sowie Veränderungen im Wettbewerbsumfeld. Internationale (militärische) Konflikte wie der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten haben keine direkten Auswirkungen auf die Erste Group, da sie nicht in diesen Regionen tätig ist. Indirekte Effekte, wie etwa Volatilität an den Finanzmärkten, Auswirkungen von Sanktionen, Unterbrechungen der Lieferketten oder Eintritt von Einlagensicherungs- oder Abwicklungsfällen, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Erste Group ist zudem nichtfinanziellen und rechtlichen Risiken ausgesetzt, die unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld schlagend werden können. Eine schlechter als erwartete Wirtschaftsentwicklung kann auch eine Goodwill-Abschreibung erforderlich machen.

ERGEBNISENTWICKLUNG IM DETAIL

Jänner-Dezember 2024 verglichen mit Jänner-Dezember 2023

in EUR Mio 2023 2024 Änderung Zinsüberschuss 7.228 7.528 4,2% Provisionsüberschuss 2.640 2.938 11,3% Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von Finanzinstrumenten FVPL 449 437 -2,5% Betriebserträge 10.552 11.178 5,9% Betriebsaufwendungen -5.020 -5.279 5,2% Betriebsergebnis 5.532 5.900 6,6% Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten -128 -397 >100,0% Sonstiger betrieblicher Erfolg -468 -414 -11,5% Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft -183 -245 33,3% Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 4.795 4.997 4,2% Steuern vom Einkommen -874 -1.053 20,4% Periodenergebnis 3.921 3.945 0,6% Nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnendes Periodenergebnis 923 819 -11,2% Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 2.998 3.125 4,3%

Zinsüberschuss

Der Zinsüberschuss erhöhte sich in den CEE Kernmärkten, insbesondere in Tschechien, Rumänien und Ungarn. Die Anstiege resultierten vor allem aus höheren Kreditvolumina sowie höheren Zinserträgen aus Schuldverschreibungen. Diese Effekte wurden zum Teil durch geringere Zinserträge aus Guthaben bei Zentralbanken und höhere Zinsaufwendungen auf verbriefte Verbindlichkeiten kompensiert. Die Zinsspanne (annualisierte Summe von Zinsüberschuss, Dividendeneinkommen und Periodenergebnis aus Anteilen an At Equity-bewerteten Unternehmen, dividiert durch durchschnittliche zinstragende Aktiva) blieb mit 2,46% (2,50%) nahezu stabil.

Provisionsüberschuss

Zuwächse konnten in allen Kernmärkten und nahezu allen Provisionskategorien erzielt werden. Ein deutlicher Anstieg wurde insbesondere bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen - bedingt sowohl durch eine höhere Anzahl an Transaktionen als auch durch Preisanpassungen - sowie bei der Vermögensverwaltung verzeichnet. Das Versicherungsvermittlungsgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv.

Handelsergebnis & Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanz-instrumenten

Sowohl das Handelsergebnis als auch die Zeile Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (Fair Value-Ergebnis) werden maßgeblich durch die Bewertung eigener verbriefter Verbindlichkeiten zum Fair Value beeinflusst. Die Bewertung der erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten eigenen verbrieften Verbindlichkeiten wird im Fair Value-Ergebnis abgebildet, während die Bewertung der korrespondierenden Absicherungsgeschäfte im Handelsergebnis erfasst wird.

Das Handelsergebnis verschlechterte sich aufgrund von Bewertungseffekten infolge der Marktzinsentwicklung im Wertpapier- und Derivativgeschäft auf EUR 519 Mio (EUR 754 Mio). Die Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten entwickelten sich gegenläufig und verbesserten sich auf EUR -82 Mio (EUR -306 Mio), insbesondere aufgrund des Rückgangs der Bewertungsverluste eigener verbriefter Verbindlichkeiten zum Fair Value.

Verwaltungsaufwand

in EUR Mio 2023 2024 Änderung Personalaufwand 2.991 3.202 7,1% Sachaufwand 1.468 1.529 4,1% Abschreibung und Amortisation 560 547 -2,2% Verwaltungsaufwand 5.020 5.279 5,2%

Der Personalaufwand erhöhte sich in nahezu allen Kernmärkten, besonders deutlich in Österreich, vor allem aufgrund von kollektivvertraglichen Gehaltssteigerungen. Der Anstieg der Sachaufwendungen ist insbesondere auf einen höheren IT-, Marketing- und Beratungsaufwand zurückzuführen. Die Aufwendungen für Beiträge zur Einlagensicherung sind hingegen auf EUR 72 Mio (EUR 114 Mio) zurückgegangen. In Österreich reduzierten sich die Beitragszahlungen auf EUR 33 Mio (EUR 68 Mio), in Tschechien auf EUR 16 Mio (EUR 20 Mio).

Die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 47,2% (47,6%).

Personalstand am Ende der Periode

Dez 23 Dez 24 Änderung Österreich 16.188 16.726 3,3% Erste Group Bank AG, Erste Bank Oesterreich und Tochtergesellschaften 9.019 9.387 4,1% Haftungsverbund-Sparkassen 7.168 7.339 2,4% Außerhalb Österreichs 29.535 28.992 -1,8% Teilkonzern Ceská sporitelna 9.829 9.674 -1,6% Teilkonzern Banca Comerciala Româna 5.444 5.158 -5,2% Teilkonzern Slovenská sporitel'na 3.520 3.491 -0,8% Teilkonzern Erste Bank Hungary 3.359 3.386 0,8% Teilkonzern Erste Bank Croatia 3.291 3.248 -1,3% Teilkonzern Erste Bank Serbia 1.310 1.259 -3,9% Sparkassen Tochtergesellschaften 1.539 1.554 1,0% Sonstige Tochtergesellschaften und ausländische Filialen 1.242 1.221 -1,7% Gesamt 45.723 45.717 0,0%

Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten und von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten

Die Verluste aus dieser Position beliefen sich auf EUR 91 Mio (EUR 141 Mio). Darin sind vor allem negative Ergebnisse aus dem Verkauf von Wertpapieren in Tschechien und Österreich enthalten.

Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten belief sich auf EUR -397 Mio (EUR -128 Mio). Die Nettodotierungen von Wertberichtigungen für Kredite und Darlehen erhöhten sich insbesondere in Österreich auf EUR 394 Mio (EUR 264 Mio). Positiv wirkten sich hingegen Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen primär in Österreich in Höhe von EUR 72 Mio (EUR 80 Mio) aus. Die Nettodotierungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien beliefen sich auf EUR 54 Mio (Nettoauflösung EUR 70 Mio).

Sonstiger betrieblicher Erfolg

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2025 01:30 ET (06:30 GMT)

DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Vorläufiges -3-

Der sonstige betriebliche Erfolg wird maßgeblich von Beitragszahlungen an Abwicklungsfonds und Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft beeinflusst. Die Beiträge in Abwicklungsfonds gingen in allen Märkten zurück und lagen bei EUR 28 Mio (EUR 113 Mio). Der starke Rückgang ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 keine regulären Beiträge von Kreditinstituten in der Eurozone eingehoben wurden. Die hier inkludierten Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft stiegen auf EUR 245 Mio (EUR 183 Mio). Auf österreichische Gesellschaften entfielen EUR 40 Mio (EUR 46 Mio). Die Belastung aus Bankenabgaben in Ungarn stieg auf insgesamt EUR 168 Mio (EUR 137 Mio). Zusätzlich zur regulären ungarischen Bankensteuer von EUR 22 Mio (EUR 17 Mio) wurde eine von den Nettoerlösen des Vorjahres abhängige Sondersteuer von EUR 52 Mio (EUR 48 Mio) verbucht. Die Finanztransaktionssteuer belief sich auf EUR 91 Mio (EUR 71 Mio). In Rumänien wurde eine Bankenabgabe in Höhe von EUR 37 Mio (neu eingeführt) verbucht. In Zusammenhang mit der Zwischenbankbefreiung gemäß § 6 Abs 1 Z 28 (2. Satz) UStG wurde bei den österreichischen Gesellschaften eine Rückstellung in Höhe von EUR 102 Mio dotiert. Diese Befreiung könnte durch den Europäischen Gerichtshof oder die Europäische Kommission als eine mit dem Unionsrecht unvereinbare Beihilfe eingestuft und rückgefordert werden. Der Saldo aus Zuführungen/Auflösungen für sonstige Rückstellungen belief sich auf EUR 23 Mio (EUR -23 Mio).

Den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis

Die Steuern vom Einkommen beliefen sich auf EUR 1.053 Mio (EUR 874 Mio). Das den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnende Periodenergebnis verringerte sich infolge geringerer Rentabilität der Sparkassen auf EUR 819 Mio (EUR 923 Mio). Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis stieg dank des starken Betriebsergebnisses auf EUR 3.125 Mio (EUR 2.998 Mio).

FINANZERGEBNISSE IM QUARTALSVERGLEICH

Viertes Quartal 2024 verglichen mit dem dritten Quartal 2024

in EUR Mio Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Gewinn- und Verlustrechnung Zinsüberschuss 1.806 1.852 1.835 1.903 1.938 Provisionsüberschuss 702 712 711 735 780 Dividendenerträge 9 4 24 7 5 Handelsergebnis 417 106 31 291 91 Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten -288 33 78 -181 -12 Periodenergebnis aus Anteilen an At Equity-bewerteten Unternehmen 5 4 8 4 11 Mieterträge aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien & sonstigen Operating 48 77 47 39 47 Leasing-Verträgen Personalaufwand -796 -746 -787 -785 -884 Sachaufwand -406 -402 -343 -341 -443 Abschreibung und Amortisation -143 -134 -135 -136 -142 Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten zu AC -10 -2 0 -25 -63 Sonstige Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von Finanzinstrumenten, nicht zum FVPL -128 -1 2 3 -4 Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten 0 -95 -31 -86 -186 Sonstiger betrieblicher Erfolg -141 -123 -131 -35 -125 Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft -36 -86 -48 -59 -51 Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 1.075 1.284 1.308 1.394 1.011 Steuern vom Einkommen -205 -257 -275 -286 -235 Periodenergebnis 870 1.027 1.033 1.108 776 Nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnendes Periodenergebnis 182 244 187 222 166 Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Periodenergebnis 688 783 846 886 609

Der Zinsüberschuss erhöhte sich um 1,8%, insbesondere in Österreich (Holding) und Rumänien. Der Provisionsüberschuss stieg um 6,1%. Anstiege wurden vor allem in der Vermögensverwaltung und bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen verzeichnet. Das Handelsergebnis verschlechterte sich insbesondere aufgrund eines Rückgangs im Devisenhandel. Die Gewinne/Verluste von erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten verbesserten sich vor allem infolge des Rückgangs der Bewertungsverluste eigener verbriefter Verbindlichkeiten zum Fair Value.

Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich um 16,5% vor allem durch saisonale Effekte bedingt. Der Personalaufwand stieg - vor allem durch Rückstellungen für Boni - um 12,7%. Der Anstieg im Sachaufwand (+29,8%) ist insbesondere auf höhere IT-, Marketing- und Beratungsaufwendungen zurückzuführen. Die Kosten-Ertrags-Relation lag bei 51,4% (45,1%).

Die Gewinne/Verluste aus der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten beliefen sich auf EUR -67 Mio (EUR -22 Mio). Darin sind hauptsächlich die Verluste aus dem Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren in Tschechien, der Slowakei und Ungarn enthalten.

Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten verschlechterte sich vor allem aufgrund von Nettodotierungen von Wertberichtigungen für Kredite und Darlehen.

Der sonstige betriebliche Erfolg verschlechterte sich insbesondere durch Abschreibungen von Sachanlagen und Software, Rückstellungen für Rechtsfälle sowie die Dotierung der Rückstellung in Zusammenhang mit der Zwischenbankbefreiung gemäß § 6 Abs 1 Z 28 (2. Satz) UStG in Höhe von EUR 12 Mio. Die Steuern und Abgaben auf das Bankgeschäft beliefen sich auf EUR 51 Mio (EUR 59 Mio). Davon entfielen EUR 31 Mio (EUR 40 Mio) auf Ungarn. In Österreich betrug die Bankensteuer EUR 10 Mio (EUR 10 Mio), in Rumänien EUR 10 Mio (EUR 9 Mio).

BILANZ DER ERSTE GROUP

31. Dezember 2024 verglichen mit 31. Dezember 2023

in EUR Mio Dez 23 Dez 24 Änderung Aktiva Kassenbestand und Guthaben 36.685 25.129 -31,5% Handels- & Finanzanlagen 63.690 75.781 19,0% Kredite und Darlehen an Kreditinstitute 21.432 26.972 25,8% Kredite und Darlehen an Kunden 207.828 218.067 4,9% Immaterielle Vermögenswerte 1.313 1.382 5,2% Andere Aktiva 6.206 6.405 3,2% Summe der Vermögenswerte 337.155 353.736 4,9% Passiva und Eigenkapital Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading 2.304 1.821 -20,9% Einlagen von Kreditinstituten 22.911 21.261 -7,2% Einlagen von Kunden 232.815 241.651 3,8% Verbriefte Verbindlichkeiten 43.759 51.889 18,6% Andere Passiva 6.864 6.346 -7,5% Gesamtes Eigenkapital 28.502 30.767 7,9% Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 337.155 353.736 4,9%

Der Rückgang des Kassenbestands und der Guthaben auf EUR 25,1 Mrd (EUR 36,7 Mrd) resultierte vor allem aus niedrigeren Guthaben bei Zentralbanken. Die Handels- und Finanzanlagen in den verschiedenen Kategorien der finanziellen Vermögenswerte insbesondere Schuldverschreibungen von Regierungen stiegen auf EUR 75,8 Mrd (EUR 63,7 Mrd).

Kredite an Banken (netto), die nicht täglich fällige Sichteinlagen inkludieren, erhöhten sich - vor allem aufgrund von Repo-Geschäften in Tschechien - auf EUR 27,0 Mrd (EUR 21,4 Mrd). Die Kundenkredite (netto) stiegen auf insgesamt EUR 218,1 Mrd (EUR 207,8 Mrd), insbesondere in Österreich, Tschechien und Rumänien. Anstiege waren sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft zu verzeichnen.

Wertberichtigungen für Kundenkredite lagen unverändert bei EUR 4,1 Mrd (EUR 4,1 Mrd). Die NPL-Quote, das Verhältnis der notleidenden Kredite zu den Bruttokundenkrediten, verschlechterte sich leicht auf 2,6% (2,3%), die Deckung der notleidenden Kredite durch Risikovorsorgen (basierend auf Bruttokundenkrediten) ging auf 72,5% (85,1%) zurück.

Finanzielle Verbindlichkeiten - Held for Trading beliefen sich auf EUR 1,8 Mrd (EUR 2,3 Mrd). Die Bankeinlagen sanken auf EUR 21,3 Mrd (EUR 22,9 Mrd), die Kundeneinlagen stiegen aufgrund von Zuwächsen bei Termin- und Spareinlagen im Privat- und Firmenkundengeschäft auf EUR 241,7 Mrd (EUR 232,8 Mrd). Das Kredit-Einlagen-Verhältnis belief sich auf 90,2% (89,3%). Die verbrieften Verbindlichkeiten stiegen dank verstärkter Emissionstätigkeit auf EUR 51,9 Mrd (EUR 43,8 Mrd).

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 28, 2025 01:30 ET (06:30 GMT)