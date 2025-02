Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind im Januar auf Jahresbasis stark gestiegen - EUR/USD bleibt in einer Spanne unter 1,0400 unter Druck - Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland stiegen im Januar um 0,2% gegenüber dem Vormonat (MoM), nach einem Rückgang von 1,6% im Dezember, wie die offiziellen Daten von Destatis am Freitag zeigten. Der ...

