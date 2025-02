TORONTO und HAIFA, Israel, 27. Februar 2025 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es für eine Präsentation auf der MIXiii 2025, Israels führender Health-Tech-Konferenz, ausgewählt wurde. Diese Konferenz wird von den Israeli Advanced Technology Industries organisiert. NurExone wird an einer speziellen Sitzung teilnehmen, Innovation in Ophthalmologie, die bahnbrechende Fortschritte in der Technologie der gesundheitsbezogenen Augenheilkunde präsentiert.

Auf der Konferenz wird NurExone präklinische Ergebnisse vorstellen, die eine signifikante Regeneration des Sehnervs zeigen - ein vielversprechender Behandlungsweg für Glaukom und andere Augenkrankheiten. Die Präsentation findet im Rahmen der Pharma-Unternehmenspräsentationen statt, die von Tarsier Pharma moderiert wird, zusammen mit führenden Biotech-Unternehmen, darunter OptiMedRx, Galimedix, Ocuvia und Everads Therapy. Die präklinische Studie wurde am Goldschleger Eye Institute von Tel Hashomer durchgeführt und von Prof. Michael Belkin, Dr. Ifat Sher und Prof. Ygal Rotenstreich geleitet.

Zusätzlich wird Professor Belkin auf der MIXiii 2025 mit dem Lifetime Achievement Award geehrt, in Anerkennung seiner bahnbrechenden Beiträge zur ophthalmischen Innovation und medizinischen Technologie. Als wichtiger wissenschaftlicher Berater und Kollaborateur bei NurExone ist Professor Belkin auch der Erfinder der Belkin Vision Technologie, die kürzlich von Alcon in einem Deal im Wert von bis zu 466 Millionen US-Dollar erworben wurde.

NurExone treibt seine Glaukomforschung weiter voran mit dem Start einer neuen präklinischen Studie, bei der sein Hauptprodukt ExoPTEN an einer großen Gruppe von kleinen Tieren eingesetzt wird. Diese Studie zielt darauf ab, die positiven Ergebnisse der zuvor angekündigten präklinischen Forschung zu wiederholen und auszubauen, um das Potenzial von ExoPTEN bei der Behandlung neurodegenerativer Augenkrankheiten weiter zu erforschen.

"Das Potenzial von ExoPTEN für die Ophthalmologie ist wirklich aufregend", sagte Professor Belkin. "Die Weiterentwicklung dieser Forschung könnte neue Türen für die Behandlung neurodegenerativer Augenkrankheiten öffnen, die derzeit nicht behandelbar sind, und ich bin begeistert, NurExone bei dieser bahnbrechenden Arbeit zu unterstützen."

"MIXiii ist eine unglaubliche Plattform, um die bahnbrechende Arbeit von NurExone in der regenerativen Medizin und unsere Vision für die Revolutionierung der Behandlung bestimmter Augenkrankheiten zu präsentieren", sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic. "Wir sind auch stolz darauf, Professor Belkins außergewöhnliche Beiträge zu feiern. Seine lebenslange Hingabe an medizinische Innovationen inspiriert und treibt den Fortschritt in diesem Bereich weiter voran. Wir fühlen uns geehrt, ihn als Investor, Kollaborateur und professionellen Berater zu haben."

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV"), OTCQB und Frankfurter Börse notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosombasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Hauptprodukt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung von akuten Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen, zwei Multimilliarden-Dollar-Märkte i. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview besuchen Sie bitte "Wer ist NurExone?", www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "vorhaben", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "Potenzial" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die Teilnahme und Präsentation des Unternehmens auf der MIXiii 2025; die vorgeschlagenen Teilnehmer an der Konferenz; die Ergebnisse der präklinischen Studien des Unternehmens und deren Vorschlag als Behandlungsweg für Glaukom; Professor Belkin wird auf der Konferenz geehrt; das Unternehmen startet eine neue präklinische Studie mit den vorgeschlagenen Studienparametern und Zielen; das Unternehmen revolutioniert die Behandlung bestimmter Augenkrankheiten; die zukünftigen Pläne und Erwartungen des Unternehmens; NurExones Fokus auf die Entwicklung regenerativer exosombasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems; und die NurExone-Plattformtechnologie bietet Lösungen für Unternehmen an, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung standen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: Das Unternehmen wird an der MIXiii 2025 teilnehmen und präsentieren; die vorgeschlagenen Teilnehmer werden an der Konferenz teilnehmen; das Unternehmen wird seine präklinischen Studien durchführen und die genannten Vorteile der präklinischen Studien realisieren, und diese klinischen Studien werden die beabsichtigten Ergebnisse haben; Professor Belkin wird auf der Konferenz geehrt; die neue präklinische Studie des Unternehmens wird die vorgeschlagenen Studienparameter und Ziele haben; das Unternehmen wird die Behandlung bestimmter Augenkrankheiten revolutionieren; das Unternehmen wird weiterhin erfolgreich sein; NurExone wird weiterhin auf die Entwicklung regenerativer exosombasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems fokussiert sein; und die NurExone-Plattformtechnologie wird Lösungen für Unternehmen anbieten, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit: dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; dem Fehlen von Einnahmen bislang; staatliche Regulierung; Marktzugang für seine Produkte; schnelle technologische Veränderungen; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist, und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie zu klinischen Studien gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und früher klinischer Studien nicht vorhersagbar sind für die Ergebnisse späterer klinischer Studien; die unsichere klinische Entwicklungsphase, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder positive Ergebnisse erzielen; die Unfähigkeit, regulatorische Genehmigungen für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens; der Beginn, die Durchführung und der Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien können verzögert, ungünstig beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme betroffen sein; die Unfähigkeit, geistiges Eigentum für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erwerben oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die genannten Vorteile der präklinischen Studien zu realisieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; das Unternehmen kann nicht an der MIXiii 2025 teilnehmen und/oder präsentieren; die vorgeschlagenen Teilnehmer nehmen nicht an der Konferenz teil; Professor Belkin wird auf der Konferenz nicht geehrt; die neue präklinische Studie des Unternehmens hat nicht die vorgeschlagenen Studienparameter und/oder Ziele; das Unternehmen kann die Behandlung bestimmter Augenkrankheiten nicht revolutionieren; NurExone kann sich nicht auf die Entwicklung regenerativer exosombasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentrieren; die NurExone-Plattformtechnologie kann keine Lösungen für Unternehmen anbieten, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und/oder minimal-invasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind; sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" auf den Seiten 44 bis 51 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörtert werden, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung erstellt, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

