DJ EUREX/Kräftige Umschichtung in Bonds nach US-Einbruch

DOW JONES--Der Stimmungsumschwung an den US-Börsen sorgt für kräftige Umschichtungen in den Anleihemarkt. Auch in Europa dürften Anleihen kräftig nach oben gehen. Die Terminkontrakte legen bereits deutlich zu. Die Analysten der Commerzbank sprechen von klaren "Friday Longs". Im Fokus stehen die Inflationszahlen aus Deutschland und Frankreich, am Nachmittag aus den USA der PCE-Preis-Index.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 23 Ticks auf 133,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,23 Prozent und das Tagestief bei 132,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 50.656 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 70 Ticks auf 129,78 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 117,86 Prozent.

February 28, 2025 02:32 ET (07:32 GMT)

