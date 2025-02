Der Versicherungsriese Allianz blickt auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Der DAX-Konzern verzeichnete einen operativen Rekordgewinn von 16 Milliarden Euro, was einem beachtlichen Anstieg von knapp neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit diesem herausragenden Ergebnis übertraf der Münchner Versicherungskonzern nicht nur seine ursprünglich angestrebte Zielspanne deutlich, sondern auch die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Besonders das Schaden- und Unfallgeschäft erwies sich als bedeutender Wachstumsmotor und trug maßgeblich zum Erfolg bei. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Europas größter Versicherer weiterhin optimistisch und peilt einen operativen Gewinn zwischen 15 und 17 Milliarden Euro an, wie Unternehmenskreise bestätigten. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im nachbörslichen Handel wider, wo die Allianz-Aktie zeitweise um 0,54 Prozent auf 334,50 Euro zulegte und damit ihre solide Position am Markt untermauerte.

Aktienrückkauf stärkt Anlegerwert

Als Reaktion auf die hervorragenden Geschäftsergebnisse kündigte der Versicherungskonzern ein umfangreiches neues Aktienrückkaufprogramm an. Der Finanzgigant plant, bis zu 2 Milliarden Euro für den Erwerb eigener Aktien auszugeben. Das ambitionierte Programm soll bereits im März anlaufen und spätestens bis zum Jahresende 2025 abgeschlossen sein. Die zurückgekauften Anteilsscheine werden anschließend eingezogen, was sich positiv auf den Wert der verbleibenden Aktien auswirken dürfte. Mit diesem strategischen Schritt reiht sich die Allianz in die Riege großer Versicherungskonzerne ein, die nach erfolgreichen Geschäftsjahren einen Teil ihres erwirtschafteten Kapitals an die Aktionäre zurückgeben. Nach AXA und Munich Re ist die Allianz nun der dritte europäische Versicherungsriese, der für das Geschäftsjahr 2024 außergewöhnlich positive Zahlen präsentieren konnte.

