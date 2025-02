Die Talfahrt am Krypto-Markt geht in die nächste Runde. Der Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um weitere acht Prozent eingebrochen und notiert aktuell bei rund 79.200 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Ist der Bullrun damit nun abgeblassen?Doch nicht nur Bitcoin leidet. Auch Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, verliert deutlich und pendelt um die Marke von 2.100 Dollar. Die großen Altcoins wie XRP und Solana verzeichnen ebenfalls massive Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...