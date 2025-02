Köln (ots) -In Südafrika haben die Dreharbeiten zur aktuellen, 12. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" begonnen - in neuer, starker Besetzung! Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding wird erneut durch die VOX-Sendung führen und verrät erstmals, wer in der preisgekrönten Musik-Reihe in diesem Jahr neben ihm für die richtigen Töne sorgt:"Ich bin gerade auf dem Weg zu unserem heiligen Ort nach Südafrika, wo wir für VOX 'Sing meinen Song' drehen. Und ich kann euch sagen, wir haben eine absolut geniale Musik-Mischung dieses Jahr, wir haben den perfekten Cocktail für euch. Mit dabei ist Deutsch-Pop-Ikone Mieze Katz von MiA., Singer-Songwriterin Madeline Juno, 'Sing meinen Song'-Wiederkehrer Michael Patrick Kelly, Singer-Songwriter Bosse, ClockClock-Singer-Songwriter Boki sowie Rapper FiNCH. Und dann haben wir noch die Legenden: Die Fantastischen Vier als Special Guest für einen Abend! Freut euch drauf!"Sie alle bringen ihre größten Hits mit nach Südafrika - und tauschen sie vor Ort untereinander. Daraus entstehen einzigartige, musikalische Tauschabende, an denen jeweils ein Künstler mit seinen Hits im Mittelpunkt steht. Wie das klingt, erfahren die Zuschauer bereits im Frühjahr bei VOX. Produziert wird "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" von ITV Studios Germany.Pressekontakt:Finja Junker | Stv. Leiterin Kommunikation VOX / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74406 | finja.junker@rtl.deKatrin Bechtoldt | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5980894