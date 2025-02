NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 336 Euro belassen. Der operative Gewinn des Versicherers im vergangenen Quartal habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Andrew Baker in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Gewinn je Aktie und Dividendenvorschlag hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0008404005