Wiesbaden - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im Januar 2025 insgesamt ein preisbereinigtes Umsatzplus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat verzeichnet (nominal: 0,1 Prozent).Die Einzelhandelsumsätze liegen somit preisbereinigt 2,9 Prozent (nominal: 3,8 Prozent) höher als im Januar des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte.Besonders stark stiegen die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel. In dieser Branche wurden preisbereinigte Zuwächse von 1,5 Prozent (nominal 0,6 Prozent) gegenüber dem Vormonat registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von 1,5 Prozent (nominal 3,0 Prozent), so Destatis.Verluste gab es laut den Statistikern hingegen im Nicht-Lebensmittelbereich. Hier gingen die Umsätze Januar 2025 gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und (nominal um 0,1 Prozent) zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2024 wuchsen die Umsätze real um 3,7 Prozent und nominal um 4,3 Prozent.Auch der Internethandel verzeichnete im Januar einen Rückgang von preisbereinigt 4,2 Prozent (nominal 4,3 Prozent) zum Vormonat und lag damit real 11,5 Prozent und nominal 11,9 Prozent über dem Umsatz des Vorjahresmonats Januar 2024, so das Bundesamt.