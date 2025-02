Der technologielastige Hang Seng Index gibt am Freitag deutlich ab und beendet seine Gewinnserie damit höchstwahrscheinlich in dieser Woche. Nachdem sich die US-Indizes bereits in den letzten Tagen schwach präsentierten, nimmt die Vorsicht nun auch an den chinesischen Märkten zu. Große Tech-Titel wie Alibaba und BYD kamen spürbar unter die Räder.Sechs Gewinnwochen in Folge mit einem Plus von rund 23 Prozent hatte der Hang Seng zuletzt verzeichnet. Doch diese Serie dürfte nun reißen. Denn die Angst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...