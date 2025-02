Unterföhring (ots) -Der Sonntag wird auf ProSieben wieder zum Quiztag. Der Sonntag gehört "Wer stiehlt mir die Show?". In sechs neuen Folgen wollen Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey, Comedian Teddy Teclebrhan und die unberechenbare Wildcard Joko Winterscheidt ab diesem Sonntag, um 20:15 Uhr, den Job streitig machen.Mit Teddy Teclebrhan gibt es zum ersten Mal in der WSMDS-Geschichte einen Rückkehrer hinterm Ratepult. "Teddy, hast Du damit gerechnet, dass die Leute Dich vermisst haben?", will Joko Winterscheidt von seinem Herausforderer wissen. Teddy: "Ich bin ja in zwei Teilen hier, ich bin damals gebrochen aus dieser Show gegangen, deswegen bin ich hier, um mich zusammenzuflicken. Mein Ziel ist es, vier bis fünf Mal die Show zu gewinnen." Wem es gelingt, sich bis ins Finale zu quizzen und Joko Winterscheidt dort zu besiegen, gewinnt die Moderation der nächsten Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?".Ein neues Halbfinale bei "Wer stiehlt mir die Show?"Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer kommt ins Finale und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt mir die Show?" - sechs neue Folgen ab 2. März 2025, sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin Körber, Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5980930