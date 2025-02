Vlad Tenev, der CEO des populären US-Brokers Robinhood, hat in einer Videobotschaft auf X seine Überzeugung bekräftigt: "Krypto ist die Zukunft". Gleichzeitigt kündigt er vier Initiativen an, mit denen Robinhood seine Krypto-Ambitionen massiv vorantreiben will.Tenev sieht vor allem in der Tokenisierung - also der Übertragung realer Vermögenswerte wie Aktien oder privater Investments auf die Blockchain - enormes Potenzial. Dies könne "die wahre Kraft der Krypto-Revolution entfesseln". Robinhood sieht ...

