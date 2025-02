NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Analyst Harry Gowers attestierte der Fluggesellschafts-Holding in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich übertroffene Erwartungen, wovon die Aktien klar profitieren sollten. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe im vierten Quartal wegen extrem starker Erlöse je Sitzplatzkilometer um die Hälfte über dem Konsens gelegen. Umfangreicher als erwartet seien auch die Aktienrückkäufe./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:06 / GMT

