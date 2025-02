APA ots news: Aviso PK Ludwig/Ruck: Erweiterung des emissionsfreien Transports in Wien

Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck präsentieren am Dienstag erste Erkenntnisse und neue Teilnehmer des Projekts "Zero Emission Transport" in Wien



Wien (APA-ots) - Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien

führen seit Juni 2024 mehr als 30 KMU und Großbetriebe ihre Fahrten im ersten und zweiten Bezirk emissionsfrei durch. Nun haben sich weitere Unternehmen verschiedener Branchen und Größen dem Projekt angeschlossen. Die Dekarbonisierung des Wirtschafts- und Gewerbeverkehrs ist ein wichtiger Hebel für das Erreichen des Ziels der Stadt Wien, bis 2040 klimaneutral zu sein. Darüber informieren am Dienstag Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien- Präsident Walter Ruck in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Zwtl.: Pressekonferenz: Erweiterung des Projekts Zero Emission Transport



Wann: Dienstag, 4. März um 12:00 Uhr



Wo: Rathaus der Stadt Wien, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Wappensaal



Wer:



- Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien



- Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien



- Doris Felber, Geschäftsführerin Bäckerei Felber



- Christian Hörner, Geschäftsführer Logistik Rewe International

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen!



Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.



Rückfragehinweis:

Wirtschaftskammer Wien

Jörg Michner

Presse und Newsroom

T: +43 1 514 50-1533

E: joerg.michner@wkw.at

W: wko.at/wien/news



Bernhard Muttenthaler

Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters

T: +43 1 4000 81857

E: bernhard.muttenthaler@wien.gv.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0057 2025-02-28/10:36