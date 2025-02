Hamburg (ots) -Datenschutzprobleme, Korruption und unzufriedene Eltern waren gestern - als "Der andere Schulfotograf" bringt Jan-Timo Schaube frischen Wind in die Branche und schafft mit kreativen Hintergründen, individuellen Posen und höchster Qualität authentische Erinnerungen - von der Kita bis zum Abiball. Wie sein Konzept funktioniert, welche Vorteile es Schulen und Familien bietet und wie er dadurch für mehr Fairness und Zufriedenheit sorgt, erfahren Sie hier.Eltern erwarten heutzutage einen schnellen und reibungslosen Service - geprägt durch Unternehmen wie Amazon, die Dank Services wie Amazon Prime hohe Standards in puncto Geschwindigkeit und Komfort gesetzt haben. Diese Erwartungshaltung überträgt sich auch auf die Fotografie ihrer Kinder: Eine unkomplizierte Online-Bestellung, kurze Lieferzeiten und eine zuverlässige Erreichbarkeit, insbesondere vormittags, sind essenziell. Gleichzeitig spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle - Fotos sollten erst dann produziert werden, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Die Realität sieht jedoch oft anders aus: Einzel-Fotografen haben kaum Kapazitäten für eine umfassende Betreuung, die Lieferzeiten erstrecken sich über Wochen, und Schulen sind gezwungen, den aufwendigen Massenverkauf gedruckter Fotomappen selbst zu organisieren. "Wer heute noch glaubt, dass Schul- und Kindergartenfotografie wie früher funktioniert, der lebt in einer anderen Zeit", betont Jan-Timo Schaube von "Der andere Schulfotograf". "Eltern erwarten Geschwindigkeit, Schulen haben keine Ressourcen, und glücklicherweise will niemand unnötigen Abfall produzieren. Viele Fotografen glauben, diesen Anforderungen nicht gerecht werden zu können - dabei ist das Gegenteil der Fall.""Wir nehmen Schulen die Arbeit ab, liefern Eltern den Service, den sie erwarten und sorgen dafür, dass jedes Kind authentische Erinnerungen bekommt - ohne Stress, ohne Papierchaos", versichert Jan-Timo Schaube. Mit "Der andere Schulfotograf" setzt er neue Maßstäbe in der Schulfotografie: modern, individuell und qualitativ hochwertig. Sein Ansatz geht weit über traditionelle Klassenfotos hinaus - im Mittelpunkt stehen lebendige, natürliche Aufnahmen, die den einzigartigen Charakter jedes Kindes widerspiegeln. Durch verschiedene Hintergründe und kreative Posen entsteht eine vielseitige Bildergalerie, die den Eltern eine echte Auswahl bietet. Doch das Leistungsspektrum reicht über klassische Angebote hinaus: Während der Fotograf die Kita-Fotografie (https://der-andere-kitafotograf.de/) beispielsweise besonders spielerisch gestaltet, um natürliche und fröhliche Momente einzufangen, halten Abiball-Shootings (https://der-andere-abiballfotograf.de/) die Eleganz und Einzigartigkeit dieses besonderen Ereignisses fest - von stilvollen Gruppenfotos bis hin zu ausdrucksstarken Einzelporträts. Fotomappen gibt es hier allerdings nicht, stattdessen setzt Jan-Timo Schaube in Zusammenarbeit mit fotograf.de auf eine vollständig digitale Lösung. Eltern erhalten ausschließlich die Fotos in ausgedruckter oder digitaler Form, die sie wirklich möchten - nachhaltig, effizient und zeitgemäß.Individuell, kreativ, authentisch - Schulfotografie neu gedachtKitas und Schulen in ganz Deutschland, die mit "Der andere Fotograf" zusammenarbeiten, profitieren von einer völlig neuen Dimension der Schulfotografie. Dabei geht es nicht nur um das Festhalten eines Moments - hier wird Fotografie zum Erlebnis. Statt standardisierter Bilder entstehen hochwertige, kreative Aufnahmen, die den einzigartigen Charakter jedes Kindes oder Jugendlichen widerspiegeln. Durch die Zusammenarbeit mit einem Netzwerk aus lokalen Fotografen wird jedes Shooting individuell gestaltet und auf die jeweilige Einrichtung abgestimmt.Doch der wahre Unterschied liegt in der Art, wie diese Bilder entstehen: Kinder und Jugendliche werden nicht einfach nur fotografiert - sie dürfen sie selbst sein. Je nach Altersklasse und Anlass können sie in einer spielerischen und entspannten Atmosphäre ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ob fröhliche Bewegungen, natürliche Gesten oder humorvolle "Quatschposen" - jede Aufnahme fängt nicht nur das Äußere, sondern vor allem die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen ein. "Unsere Fotografen ermutigen die Kinder, sich vor der Kamera auszuprobieren und sich wohlzufühlen. So entstehen authentische Bilder voller Leben und Ausdruck", erklärt Jan-Timo Schaube.Für Eltern bedeutet dieses Konzept einen unschätzbaren Vorteil: Statt sich mit wenigen, oft steifen Standardbildern zufriedenzugeben, erhalten sie eine vielseitige Bildergalerie mit mindestens zwei unterschiedlichen Hintergründen. Über den passwortgeschützten Online-Shop können sie die Fotos auswählen, die sie wirklich lieben - und genau diese in der gewünschten Form bestellen. "So haben Eltern nicht nur schöne Erinnerungen, sondern echte Momentaufnahmen, die ihr Kind oder oftmals schon Teenager so zeigen, wie es wirklich ist - mit all seinem Charme, seiner Ausgelassenheit und seiner Persönlichkeit", betont der Fotograf.Sicherheit für Schulen und Eltern: Wie moderne Kindergarten- und Schulfotografie Datenschutz ernst nimmtDie Schulfotografie hat in den letzten Jahren nicht nur eine Modernisierung durchlebt, sondern auch Schattenseiten offenbart. Immer wieder gab es Berichte über Ermittlungen und Verfahren in der Branche - von zweifelhaften Praktiken bis hin zu Korruptionsvorwürfen gegen große Fotografieunternehmen und sogar Schulleitungen. "Der Markt war lange intransparent, und nicht immer wurden Aufträge nach objektiven Kriterien vergeben, sondern eher danach, wie viele Spenden, Gutscheine und Geschenke verteilt wurden", berichtet Jan-Timo Schaube. "Gerade in diesem Umfeld setzen wir bewusst auf offene und faire Geschäftspraktiken. Wir halten uns an alle gesetzlichen Vorgaben, arbeiten transparent und gewinnen unsere Kunden nicht durch kostenlose Klassenfotos oder fragwürdige Geschenke, sondern durch das, was wirklich zählt: herausragende Qualität, Datenschutzkonformität und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Schulen und Kitas."Dabei wird gerade der Datenschutz oft als Argument angeführt, um die Kindergarten- und Schulfotografie in Frage zu stellen. Doch wie Dr. Lutz Hasse, Jurist und langjähriger Thüringer Landesbeauftragter für Datenschutz, in einem Interview klarstellte: Der Datenschutz verbietet die Schulfotografie keineswegs - es geht lediglich darum, sie korrekt und rechtskonform umzusetzen. "Genau das ist unser Anspruch", betont Jan-Timo Schaube. "Unsere Systeme sind so gestaltet, dass sie höchste Datenschutzstandards erfüllen, während Eltern gleichzeitig die volle Kontrolle über die Bilder ihrer Kinder behalten."Die Zahlen sprechen für sich: Warum moderne Schulfotografie den Nerv der Zeit trifftDie Entwicklung der Bestell- und Umsatzzahlen von "Der andere Schulfotograf" zeigt deutlich, dass Jan-Timo Schaube mit seinem Konzept eine entscheidende Marktlücke schließt: Zwischen den kleinen Einzel-Fotografen, die oft nicht die Erwartungen an Service und Digitalisierung erfüllen können, und den anonymen Großfirmen, die jedes Jahr neue Fotografen schicken und den Fototag nur als Routineaufgabe abarbeiten, vereint er das Beste aus beiden Welten - persönlicher Kontakt, individuelle Betreuung und hochprofessionelle Prozesse. "Für 2025 haben uns bereits zahlreiche Kunden wieder gebucht", berichtet er. "Und wir steuern mit unserem Wachstum unaufhaltsam auf die Eine-Million-Euro-Umsatzmarke zu. 